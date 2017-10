Håndslag på ny skole i Jetsmark

JETSMARK: Umiddelbart efter, at Cowi fredag formiddag på et informationsmøde i Idrætscenter Jetsmark kunne offentliggøre den af kommunalbestyrelsen bestilte rapport om mulighederne for at renovere Skolecenter Jetsmark kontra bygge en ny skole, så kunne de to gruppeformænd og borgmesterkandidater, Jens Chr. Golding (S) og borgmester Mogens Gade (V) på et pressemøde på Hotel Søparken i Aabybro fortælle, at de er enige om fremtiden for skoledistriktet.

Der skal bygges en helt ny skole, som skal placeres mellem Idrætscenter Jetsmark og Pandrup. Opførelsen vil af hensyn til økonomien ske etapevis sandsynligvis over seks år.

Byggeriet skal begynde et stykke inde i 2019 med indskolingen som første etape.

- Nu har vi fået rapporten om mulighederne, og den bidrager til, at vi har truffet beslutningen om, at vi vil bygge nyt, sagde Mogens Gade og gav sammen med Jens Chr. Golding garanti for, at stemmerne vil være til stede, når den nyvalgte kommunalbestyrelse i 2018 formelt træffer beslutningen.

- Vi har i mange år haft et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og det har gjort og gør os i stand til at fortage investeringer, vi ellers ikke turde drømme om i Jammerbugt, uddybede Mogens Gade.

Jens Chr. Golding understregede, det er vigtigt at være ærlig og sige, der ikke er penge til at bygge en ny skole på én gang, men over flere år og roste i den forbindelse dels det lokale engagement for at få en ny skole og forståelsen for, at det må blive i etaper.

Mogens Gade skitserede, at Jammerbugt med et årligt anlægsbudget på 60 mio. kr. årligt kan reservere i omegnen af 20 mio. kr. til skolebyggeriet i seks år samt årligt supplere med 10 mio. kr. fra kommunekassen, hvilket vil finansiere et byggeri til cirka 180 mio. kr.

- Hvis vi skulle bygge hele skolen på en gang, så ville det lægge beslag på hele anlægsbudgettet i fire år. Det kan vi ikke. Der skal også være penge til resten af kommunen. Til infrastruktur, renovering af daginstitutioner og til Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, sagde Mogens Gade.