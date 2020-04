Hærværk på nordjysk golfbane: Kan være coronarelateret

BLOKHUS:I løbet af de seneste par dage har medlemmerne af Blokhus Golfklub formentligt set, at der har været en person forbi golfbanen med en dunk roundup. Det står klart efter, at der er opstået store gule plamager flere steder på golfbanen.

- Vedkommende har gået med roundup på cirka 10 huller og spredt det centrale steder. Det er både på teesteder, som er der, hvor spillerne starter, og greens, som er der, hvor hullet er, siger Kristian Hedelund, der er formand i Blokhus Golfklub.

Han er ked af, at klubbens medlemmer ikke får en optimal oplevelse i den nærmeste fremtid. Men han frygter også, at folk udefra vil blive væk.

- Vi lever i høj grad af greefee-spillere, og det er ikke sikkert, at de vil komme, når banen ser sådan ud, siger Kristian Hedelund.

Derfor overvejer klubben nu, hvad den skal gøre. Kristian Hedelund har talt med klubbens greenkeeper, der siger, at det kan tage op til en måned, før banen er klar igen afhængigt af nedbør og temperaturer. Alternativt kan klubben vælge en hurtigere, men dyre løsning.

- Hvis det skal gå hurtigt og blive pænt, skal græsset skiftes ud, og det vil koste mellem 200 og 300 tusind kroner, siger Kristian Hedelund.

Ifølge greenkeeperen tager det omkring 14 dage fra roundup er spredt, til at banen ser ud, som den gør nu. Men det er stadig svært for Blokhus Golfklub at finde ud af, hvem der står bag hærværket.

- Vi kan godt tjekke, hvem der har spillet fra slut marts til første uge i april. Men der mistænker man måske 5000 uskyldige mennesker for at ramme en, siger Kristian Hedelund.

Alligevel har Kristian Hedelund en mistanke om, at hærværket skyldes, at golfbanen har holdt åbent under coronakrisen. Mange andre golfklubber har nemlig været nødt til at lukke ned for aktivitet på grund af coronavirus. Og i Blokhus har de fået mange hårde kommentarer, der kritiserer, at klubben holder åbent.

- Vi har blandt andet modtaget trusler fra personer, der mener, at vi må dø af corona, siger Kristian Hedelund.

I den forbindelse understreger Kristian Hedelund, at klubben har taget de nødvendige forholdsregler i forhold til smittespredningen af coronavirus.

- Vi har fået et skriftligt svar fra Sundhedsstyrelsen, hvor de faktisk anbefaler os at holde åbent, så længe vi kun er 100 mennesker på 74 hektarer, og vi ellers sørger for at følge retningslinjerne med blandt andet håndsprit og holde afstand, siger han.

Hærværket er ikke anmeldt til politiet, men klubben overvejer at gøre det. Samtidig overvejer den at søge tilladelse til at sætte overvågningskameraer op.