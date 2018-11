Hærværk på stærekasser: Her er gerningsmanden - har du set ham?

AABYBRO: Glasset på stærekasserne - permanent fartkontrol - på Aalborgvej ved Aabybro er blevet smadret af en eller flere hærværksmænd hele tre gange, siden de blev sat op sidst i oktober.

Senest var søndag i sidste uge, hvor glasset i begge fartfælder blev knust. Men denne gang var politiet forberedt.

Efter stærekasserne havde været udsat for hærværk anden gang, satte politiet nemlig overvågning op i området. Og kameraerne har filmet den person, der ødelagde fartfælderne tredje gang.

Optagelserne er dog ikke gode nok til, at politiet har et brugbart signalement. Det eneste politiet har at gå efter er, at gerningsmanden var iført lyse sko, mørke bukser og en lysere jakke.

- Men vi kan se på overvågningsvideoen, at der kører flere biler forbi gerningsmanden i det tidsrum, hvor han begår hærværket. Og vi kunne rigtig godt tænke os at komme i kontakt med de bilister, så de eventuelt kan give et signalement af manden, siger politikommissær Kenneth Ginnerup, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Foto: Nordjyllands Politi

Politikommissæren håber nemlig, at bilisterne har lagt mærke til gerningsmanden, da der formentlig ikke var ret mange andre fodgængere på det tidspunkt.

Hærværksmanden kommer ind i billedet tidligt søndag morgen klokken 05.29. Herefter går han lidt frem og tilbage, inden han klokken 05.36 går målrettet hen og knuser først glasset i den nordlige stærekasse og derefter på den sydlige, fortæller Kenneth Ginnerup.

Herefter forlader han området.

Oplysninger til politiet kan gives på telefon 114.

Ifølge Vejdirektoratet koster et glas på en stærekasse mellem 17.000 og 20.000 kroner.