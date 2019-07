Hærværk: Stærekasse er blevet smadret igen

AABYBRO: Så skete det igen.

Stærekassen ved Aabybro er blevet udsat for hærværk. Glasset er ganske enkelt smadret.

Nordjyllands Politi havde onsdag middag endnu ikke modtaget en anmeldelse om hærværket, men de havde fået besked om det og overgivet sagen til Vejdirektoratet, som har ansvaret for stærekasserne. Vejdirektoratet ville sende en mand ud og besigtige skaderne.

Stærekassen blev senest ødelagt i maj, hvor en 27-årig mand efterfølgende meldte sig selv. Han havde i raseri over at blive bliztet smadret stærekassen med et koben.

Fartmåleren blev ødelagt tre gange i efteråret 2018, efter den var blevet sat op i oktober 2018.

Det er med andre ord femte gang, at stærekassen bliver udsat for hærværk.

Foto: Martin Damgård