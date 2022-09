Har samlet over én million kroner på 11 dage - men indsamlingen er ikke i mål endnu

VESTER THORUP: Det går ganske godt med at få indsamlet penge til at puste nyt liv i LokalBrugsen i Vester Thorup. Efter blot elleve dage er det lykkedes at få rejst i alt 1.070.000 kroner, og det er ganske imponerede, siger Henrik Agesen fra styregruppen, som arbejder på, at der igen kommer en dagligvarebutik til området.

Pengene kommer fra salg af borgeranparter og økonomiske bidrag, hvor Klim Sparekasse støtter med et tilskud på 100.000 kroner.

- Det vidner om en fantastisk opbakning, og det er et stort skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu, siger Henrik Agesen og henviser til, at målet er at indsamle i alt 3 millioner kroner i egne midler og fondsmidler.

- Men mere er også meget velkommen, så vi i størst mulig omfang kan undgå lånefinansiering.

Derfor fortsætter arbejdet med at kontakte virksomheder og private i håb om at kunne hente økonomisk hjælp.

Håbet er desuden, at arbejdsgruppen kan hente støtte fra en statspulje på 18 millioner kroner, der er øremærket borgerdrevne dagligvarebutikker i mindre byer og landdistrikter.

- Der er krav om medfinansiering på 50 procent, og vi kan maksimalt opnå 600.000 kroner. Lykkes det, er vi tæt på 1,7 millioner kroner, så det har stor betydning, hvis vi kommer i betragtning her, siger Henrik Agesen.

I første omgang er planen at renovere de nuværende lokaler på hjørnet af Toftholmvej og Thistedvej, så butikken kan være klar til åbning 1. november. Næste step er at opføre en hel ny og større butik, der kan være klar til åbning i påsken 2024.

Alt i alt skal der findes ti millioner kroner til projektet.