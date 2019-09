Havde lige hentet en pose øl i Brugsen: Blev taget med tårnhøj promille

VESTER TORUP: Beviserne nærmest hobede sig op, da en patrulje fra Nordjyllands Politi onsdag anholdt en spritbilist ved Lokalbrugsen i Vester Torup.

En 60-årig mand havde nemlig lige været inde og købe en pose øl, og da han satte sig ind i sin bil, stod politiet der.

- Det viste sig, at manden havde rigeligt alkohol i blodet i forvejen. Da patruljen bad ham om at blæse i alkometeret, røg det op på den anden side af 2,0, fortæller politikommissær Michael Karstenskov, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Det høje promille betød, at politiet konfiskerede mandens bil på stedet.

Den 60-årige fik herefter taget en blodprøve, og hvis den også viser, at promillen er over 2, så kan han se frem til at miste kørekortet i mindst tre år, en betinget fængselsstraf og en klækkelig bøde.