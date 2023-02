Havn efterlyser penge til tiltrængt renovering

På overfladen var alt roligt, da Attrup Bådelaug i sidste uge holdt generalforsamling. Der var genvalg til alle poster – også formand Kim Eg Hansen, der nu tager sit sjette år i spidsen for bådelauget, der holder til i den lille havn i Attrup.

Men under overfladen bobler uroen. For medlemmerne er bekymret for fremtiden. Havnen, der er ejet af Jammerbugt Kommune, trænger til en kærlig hånd, for den er ved at synke i Limfjordens vande.

Værst står det til med ydermolen, der står under vand, når vestenvinden pumper frisk vand ind fra fjorden. Desuden er den ene af båkerne – et pejlemærke, som sejlerne bruger, når de skal ind i havnen, ved at vælte. Det kan derfor ikke bruges til at stikke kursen efter, og det bringer sikkerheden i fare, mener Kim Eg Hansen.

En attraktion

- Vi, der kender havnen, kan såmænd nok finde vejen, men det er værre med turisterne, som vi har mange af i sommerens løb. Attrup Havn er en stor turistattraktion, der understøtter Jammerbugt Kommunes satsning på turismen. Men det handler også om sikkerheden. Så vi kan ikke forstå, at kommunen ikke får gjort noget ved det, siger Kim Eg Hansen.

Bådelauget har også et ønske om at få flyttet den ene af bådebroerne, så der bliver bedre plads til de største af bådene, som holder til i den trange havn.

- Der har også været et projekt undervejs, men det er hidtil strandet på, at det er for dyrt. I mellemtiden kan vi så bare se på, at havnen bliver mere og mere nedslidt. Havne skal vedligeholdes hele tiden – ellers går det jo, som man kan se med molen, der er ved at synke i fjorden, og som slet ikke kan bruges, når vinden er i vest.

- Vi håber på, at der bliver penge til Attrup Havn, når kommunen er færdig er renoveringen af Gjøl Havn, hvor der i øjeblikket bliver investeret millioner af kroner. Vi kunne godt ønske os, at investeringerne bliver lidt bedre fordelt mellem de kommunale havne.

Ydermolen i Attrup Havn står under vand, når det blæser fra vest. Foto: Jesper Hansen

Lys forude

Kim Eg Hansen håber, at der er lys forude.

- Jeg har aftalt et møde med borgmesteren, så han selv kan se, hvor slemt det står til, og så krydser vi ellers fingre, for vi holder alle sammen meget af havnen, der er lidt af en oase.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) ser frem til mødet og lover at lytte.

- Der er i kommunalbestyrelsen netop efter god dialog med de tre Limfjordshavne vedtaget visionsplaner for disse. Det er et klart signal om, at Jammerbugt Kommune vil alle tre havne langs Limfjorden, siger borgmesteren.

- Jeg ser frem til mødet med Kim Eg Hansen - som vi i øvrigt har en god løbende dialog med - for selvfølgelig skal der jo være løbende vedligehold - også på Attrup Havn.

Attrup Bådlaug har 54 bådejere som medlemmer. Hertil kommer en snes medlemmer, som avler muslinger ved Attrup Havn. Der er i øjeblikket tre ledige bådpladser.