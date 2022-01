Hele familien er vild med hesteræs

Familien Lambertsen-Andersen, der bor på Tingskovvej 23 ved Brovst - lige ved skoven og den gamle jernbane mellem Aalborg og Thisted - kan noget med heste og hestevognskørsel. Datteren Sasja Mørch Lambertsen blev i 2021 Danmarksmester i hestevognskørsel i aldersgruppen 12-14 årige med ponyen Brennabors Pharos, der er en welsh mountain. Derudover fik hun også en andenplads ved Nordisk Mesterskab med hjem. Ved samme mesterskab kom hendes mor, Lene Lambertsen, på en 8. plads ved Danmarksmesterskaberne.

I den form for hestesport, er der tre discipliner, og derfor betragter familien sporten lidt som military - blot med vogn.

- Der er både en dressur-, maraton- og forhindringsdel. I forhindringsdelen skal man kunne køre gennem passager, over broer, gennem vand og viadukter. Det kræver noget af hesten. I maratondelen skal man kunne komme hurtigt rundt på en bane, og det er ret sjovt, siger Sasja Mørch Lambertsen.

- Ja, man får lidt af et adrenalinkick af det, siger Lene Lambertsen, som gerne indrømmer, at hun kan lide at ræse af sted.

Familiesport

Det er ikke kun de to, der har kastet deres kærlighed på hestevognskørsel. Det gælder hele familien. For dem er hestevognskørsel en familiesport.

Familiens dreng på 12 år er nemlig så småt begyndt at være mere i sporten - det samme er far Henrik Mørch Andersen, der derudover gerne sørger for en del praktiske ting, når det nu kræver både trailer med plads til heste og hestevogn, en kassebil - med endnu en hestevogn i - foruden alt det grej, hestevognsporten nu ellers kræver. En campingvogn til at overnatte i til stævnerne, der ofte strækker sig over flere dage, skal også med.

Der er læs på, når familien tager på tur.

Lene Lambertsen er det man kalder for groom for Sajsa. En groom er den, der står bag kusken og som sørger for, at vognen er i balance i de skarpe sving, når hastigheden er høj.

- Det gælder om at stå rigtigt, ellers så vælter vognen, og det er farligt, siger Lene Lambertsen.

Når det er Lene Lambertsen, der har tøjlerne, fungerer husbonden Henrik Andersen som vægten, der holder det hele i balance. Og han synes nu egentlig, at det er ganske sjovt.

Vild med træning

Sasja Lambertsen blev hædret for sin indsats, da Jammerbugt Kommune for godt en måned siden, overrakte beviser til de idrætsudøvere, der har gjort sig bemærket i året, der er gået. Men for hende handler det om mere end hæder og konkurrencer. Hun kan lide processen op til stævnerne; Al træningen, der foregår på familiens ti hektar store område, i Tingskoven såvel som på det gamle banelegeme.

- Vi har nogle fantastiske træningsmuligheder her, siger Sasja, som også flere gange om ugen sadler hesten op på ganske almindelig vis og rider dressur, spring eller et smut i skoven.

Foruden hendes welsh mountain har hun også en Frederiksborger på 1,5 år. Den race har familien i øvrigt flere af i stalden. Det er også en Frederiksborger, som Lene Lambertsen spænder for sin vogn.

Lene Lambertsen har trænet i 10 år, Sasja i fem år.

Men det er Sasja, der kommer hjem med pokalerne.