Hele verden taler om rekordslottet i Blokhus: - Jeg er tossestolt

Blokhus: Det vælter ind med besøgende på parkeringspladsen foran Sandskulpturparken i Blokhus. Omkring 1000 gæster indløser billet til parken hver dag, og imens finder dobbelt så mange vej til parkeringspladsen, hvor verdens højeste sandslot huserer; det vurderer indehaveren af Skulpturparken, John Andersen, som har mere end svært ved at få hænderne ned.

- Jeg er tossestolt! Både over at det lykkedes at få sandslottet op og stå - det er ikke nogen selvfølge. Vi slår rekorden for verdens højeste sandslot med adskillige meter, og lige nu er vi omtalt i mere end 100 medier verden over, jubler han.

Helt vilde besøgstal

John Andersen er klar over, at omtalen primært går til Blokhus som by og ikke så meget til Skulpturparken, men det gør absolut ingenting. Han tør godt tro på, at den store omtale også lokker udenlandske gæster til, og dem byder de velkommen.

Antallet af besøgende i både parken og på parkeringspladsen har været støt stigende, siden byggeriet begyndte i juni. Nu er slottet færdigt og der er flere gæster end nogensinde før. Foto: Poul Nymark

- I Blokhus har vi allerede en masse ting at køre efter - skov, strand og natur - og med denne her ekstra store ting, så håber og tror vi på, at det er det, der får folk til at tage afsted, fortæller John Andersen.

De holder løbende øje med hvor gæsterne kommer fra og hvad de laver der, og allerede nu kan de se, at der bliver kørt langt for et kig til rekordslottet - også på dagsture.

- Vi gættede på, at der ville komme 35.000 ekstra gæster i år på grund af sandslottet, men allerede nu kan jeg afsløre, at det tal kan slet ikke gøre det. Det bliver helt vildt, fortæller han.

Blokhus på verdenskortet

Rekorden, som har sat Blokhus på verdenskortet, bliver taget imod som markedsføring for feriemål i den i forvejen populære kystby. For John Andersen er det helt fantastisk, at byen har taget det til sig som et varemærke.

Det gigantiske sandslot er fyldt med detaljer, der refererer til lokalområdet. Her ses et par ryttere på mountainbike. Foto: Poul Nymark

- København har Den Lille Havfrue, Odense har H.C. Andersen og Blokhus har verdens største sandslot. Det må da være de tre store sensationer i Danmark, griner han.

Sandslottet, som har kostet mere end 3,5 millioner kroner, lever dog næppe helt så længe som de to andre vartegn. Det er estimeret til at holde til marts. Håbet er, at det kommer til at forlænge sæsonen, så der også bliver travlt til efteråret.