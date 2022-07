Helt ude på landet: Jens og Anne må ikke udskifte oliefyr og brændeovn med vindmølle

SKOVSGAARD:Jens Kronborg er normalt en meget tålmodig mand, men nu er hans tålmodighed opbrugt. Siden sidste år har han forsøgt at få tilladelse til at opføre en 25 meter høj husstandsvindmølle ved siden af ægteparrets hus på en afsides og højt beliggende matrikel i nærheden af Skovsgaard og Torslev. Tre gange har han modtaget afslag fra Jammerbugt Kommune - senest i april, hvor Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen.

- Regeringen har sat sig et mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i år 2050. Derfor bliver jeg sgu lidt paf over, at vi ikke kan få lov til at opsætte denne mølle, siger Jens Kronborg.

Ifølge Kommuneplanen er problemet, at ejendommen er beliggende i et område med "bevaringsværdige landskaber", hvilket ikke tillader "byggeri af vindmøller samt større veje og tekniske anlæg med mindre det er driftsmæssigt nødvendigt for landbrugserhvervet eller kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn."

Jens Kronborg købte huset i 1986 og har siden totalrenoveret ejendommen, der opvarmes ved oliefyr og brændeovn. Ønsket er at overgå til vedvarende energi i form af vindmøllen.

- Jeg kan såmænd godt finde et alternativ til møllen i form af installation af varmepumpe, men jeg kommer til at betale for strøm, og her er der altid en ubekendt i form af afgift til staten, siger Jens Kronborg. Uanset hvor man befinder sig i Anne og Jens Kronborgs hus, er der en unik udsigt over landskabet - nærmeste tre naboer ligger henholdsvis 206, 299 og 435 meter fra den planlagte placering af møllen. At afslaget er begrundet i, at ejendommen er beliggende i et særligt værdifuldt landskab, giver Jens Kronborg ikke meget for.

CIRKEL Energi Aps har udarbejdet forslag til placering af en husstandsvindmølle ved Jens Kronborgs ejendom. Men Jens Kronborg er fleksibel i forhold til placeringen. Foto: CIRKEL Energi ApS

- Naturen er en af grundene til, at jeg bor her, og at der står en bette vindmølle, opfatter jeg ikke som skræmmende. Min holdning er, at hvis man ønsker at overgå til grøn energi, er det nødvendigt med kompromisser, siger Jens Kronborg.

- Fra vores grund har jeg udsigt til adskillige vindmøller i blandt andet Thorup og Himmerland og sågar en hustandsvindmølle, så jeg har svært ved at forstå begrundelsen. Min mølle kommer jo nærmest ikke højere op end det træ, der står lige der, siger Jens Kronborg og peger mod cyprestræ ved siden af huset.Ifølge Jens Kronborg har flere forskellige placeringer været foreslået, uden at det dog har betydet, at kommunen er blevet venligere stemt overfor projektet. Det vil koste cirka 300.000 kroner at etablere møllen - en betydelig investering, som ikke lige med det samme bliver opvejet af udgiften til olie.

Jens Kronborg er almindeligvis en meget tålmodig mand, men han undrer sig såre over kommunens beslutning. Han forstår ikke argumentet om, at den vil skæmme landskabet - særligt ikke når han har udsyn til flere vindmølleparker fra matriklen. Foto: Lone Hejlskov

- Der er tale om en langsigtet investering, som vi ikke forventer bliver tjent ind i den tid, vi bor her, men så kommer det de næste ejere til gode, konstaterer Jens Kronborg med reference til, at han snart runder 70 år.

Ægteparret har endnu ikke tænkt sig at opgive kampen for sin mølle og håber, at kommunen besinder sig og kan se fornuften i projektet.

Forståelse men ikke tilladelse

Ifølge Michael Krogsgaard (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, har Jammerbugt Kommune fokus på omlægning til vedvarende energi. Det er bare ikke muligt i Jens Kronborgs sag.

- Der er udarbejdet en Kommuneplan, som har udpeget særlige bevaringsværdige landskaber, hvor man skal forsøge at give plads til bevarelse af landskabet som det er. Det betyder, at man skal undgå mest muligt byggeri, og det rammer desværre den pågældende lodsejer.

Jens Kronborg har udsyn til adskillige vindmøller og også en husstandsvindmølle fra sin bopæl, og han undrer sig derfor over, at det ikke er muligt at få dispensation?

- Hvis vi vælger at give en dispensation, risikerer vi at sætte gang i en proces, hvor andre, i samme situation, ansøger om tilladelse, siger Michael Krogsgaard.

- Jeg har forståelse for hans sag, men vi er nødsaget til at være lydhøre overfor den kommuneplan, der er udarbejdet, ellers har den ingen værdi, fastslår udvalgsformanden.

Spænder ben for grøn omstilling

CIRKEL Energi i Viborg har i de seneste ti år leveret og opstillet mere end 500 husstandsvindmøller rundt omkring i hele Danmark, og det er her, man har udarbejdet projektansøgningen til Jammerbugt Kommune. Ingeniør Niels Martin Jørgensen undrer sig over sagsforløbet, som blev indledt for halvandet år siden.

- For Anne og Jens er der tale om idealisme - de ønsker den her vindmølle, som kan producere grøn energi, men det spænder kommunen åbenlyst ben for. Resultatet er, at de blot fortsætter med at hælde olie på deres fyr, konstaterer Niels Martin Jørgensen, der har svært ved at købe argumentationen om, at området i Kommuneplanen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab.

- Der er ingen fredning af området, og flere forskellige placeringer har været på tale men hver gang er det blevet fejet af bordet, siger han og afviser, at hans holdning skyldes sælgerbrillerne.

- Jeg er ingeniør med fokus på den grønne omstilling. Der er så mange ikke-miljømæssige forhold, der taler for, at man opstiller husstandsvindmøller men med den holdning, vi ser her, forhindrer kommunerne det enkelte menneske i at investere i grøn omstilling, konstaterer Niels Martin Jørgensen.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, stemte Johnny Solberg (K) - som den eneste - imod forvaltningens indstilling om at give Anne og Jens Kronborg afslag på deres ansøgning. Hans begrundelse for at sige ja til projektet er, at der ikke er indsigelser fra tætliggende naboer eller lokalområdet.