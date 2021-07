Charlottes pølsebiks bakker op om DM i hotdogspisning - det vælter ikke ind

BROVST:I en lille by som Brovst vælter det ikke ind med mennesker, der drømmer om en plads på podiet til DM i hotdogspisning. Alligevel har Charlotte Green Bro og hendes pølsebiks været en del af kvalifikationerne i samtlige 10 år, de har eksisteret - med undtagelse af corona-året naturligvis.

- Det er ikke en kæmpe succes her, fordi byen er så lille, men for mig handler det mere om at bakke op, når der bliver arrangeret noget, der skaber fællesskab og samler os, fortæller hun.

Selvom hun deler leverandør, prisleje og menukort med mange af de andre steder, så har de alle hver deres forretning, og de gør garanteret tingene på meget forskellige måder, forklarer hun. Selv har hun gode relationer til flere af landsdelens andre pølsebikse.

Foto: Lars Pauli

Forandring fryder

Selv tjener hun ikke en krone på det, da pengene går ubeskåret til et velgørende formål, men det er også en del af motivationen bag deltagelsen, og så er det altid fint, når der sker lidt i den lille biks. Hun så da også gerne, at lidt flere tog del i legen i hendes forretning - bare for sjov.

- Forandring fryder, og når vi er med i et initiativ som det her, kommer der liv på en anden måde. De forbipasserende kan se, at vi har sat en stor plakat op og der sker et eller andet herinde, fortæller hun.

I år foregår kvalifikationerne i sommerferien frem til 15. august. På pølsebarer rundt omkring i Danmark kan du for 100 kroner afprøve, hvor mange hotdogs du kan spise på 15 minutter - er du en af de 10 bedste, så kan du kvalificere dig til DM i hotdogspisning, der løber af stablen i Aalborg den 3. september.

Foto: Lars Pauli

Charlotte Green Bro afslører gerne, at det ikke bliver hende, der slår den nuværende rekord på 42 hotdogs på et kvarter:

- Jeg kan nok spise én - måske halvanden, hvis jeg er sulten, gætter hun.