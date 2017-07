Her er huspriserne igen på toppen

INDLAND: Der står 14 kommuner på listen over kommuner, hvor huspriserne i juni var over niveauet fra før finanskrisen. Heriblandt er Jammerbugt og Aalborg. Det viser en undersøgelse udarbejdet af Boligsiden.dk.

For at finde ud af, om boligpriserne nu er i nærheden af de gode tider fra før, boligboblen bristede, har Boligsiden.dk undersøgt boligpriserne i hver enkelt kommune i perioden 2005 til 2011 for at finde ud af, hvornår priserne toppede. De priser har man sammenlignet med aktuelle priser fra Boligsidens Markedsindeks i juni. Sammenligningen viser, at det fortsat er meget få kommuner, der er kommet over på den anden side.

- Det er typisk kommuner med landets største byer. Derudover er det kommuner nord for og rundt om København, og så stikker Billund, Skanderborg og Jammerbugt ud, men her er der så nogle andre ting på spil. Billund har erhverv og arbejdspladser, mens Skanderborg og Jammerbugt er kendte for natur, og som i øvrigt ligger tæt på henholdsvis Aarhus og Aalborg, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

I Aalborg toppede kvadratmeterprisen i 2011 med 12.048 kr. I juni i år var den på 14.194 kr. I Jammerbugt toppede priserne i 1. kvartal 2008 med 7744 kr. I juni i år var den på 8545 kroner.

Mens 14 kommuner altså nu kan bygge ovenpå priserne fra de gode tider, så er der fortsat 84 kommuner, der endnu ikke er nået dertil. For nogle kommuner vil det ikke ske lige foreløbig.

Fortsætter prisstigningerne med samme hast, som vi har set de seneste år, så vil flere kommuner den kommende tid støde til de 14 kommuner på den anden side. Dem der er tættest på lige nu er Gladsaxe, Furesø, Silkeborg, Hjørring og Morsø kommuner, der alle er under 300 kroner per kvadratmeter fra at runde den magiske grænse.