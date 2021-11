Her er Jammerbugtens mest oplagte til de magtfulde formandsposter

JAMMERBUGT:Det handler ikke kun om magt og politisk indflydelse, men også penge og prestige, når udvalgsposterne skal fordeles.

I Jammerbugt Kommune sker det på et møde fredag med Mogens Christen Gade (V) for bordenden.

Sent på valgaftenen sikrede han sig en sjette runde som bykonge med hjælp fra S, SF og DF.

Det eneste, der er sikkert, er at Gade beholder sit borgmesterkontor på rådhuset i Aabybro, og at han har lovet S og SF to formandsposter og næstformandsposten i de øvrige udvalg.

Der er ikke meget, der tyder på, at de to konservative, Lokallistens kvinde eller Nye Borgerliges mand, får tilbudt mere end en menig plads i udvalgene. Derimod tager Venstre formentlig tre formandsposter selv, mens DF får en enkelt.

Intet er som sagt sikkert endnu, men en endelig konstituering kunne ende med Diane Aarestrup (S) som 1. viceborgmester, selvom hun på valgnatten bebudede at titlerne ikke var vigtige.

1. viceborgmesteren hedder i dag Anne-Mette Ulstrup (DF), men vælgerlussingen frisk på kinden tvinger hende til at give den fra sig.

2. viceborgmester Jens Chr. Golding (S) fik slet ikke genvalg, og hvis Aarestrup er første vikar, falder den post ikke til en socialdemokrat. Derimod kunne Ulstrup tage titlen.

Gade beholder selv formandsstolen i det magtfulde Økonomiudvalg, mens Aarestrup formentlig napper næstformandsposten. I dag sidder her kun folk fra V, S og DF, men hvis Gade holder sit ord om det brede samarbejde, inviterer han måske Konservative eller Lokallisten med til bords.

I de øvrige udvalg handler det om politiske interesser frem for alt. Her er det især interessant, hvad Frank Østergaard (SF) tager som betaling for at pege på Gade.

Får han selv lov at bestemme, kan han kalde sig formand for børne- og familieudvalget efter nytår. Dermed bliver næstformanden blå. Et bud er den nuværende formand Ulla Flintholm.

DF har næsten kun fået en tredjedel af de stemmer, de fik i 2017, men medmindre det har gjort Ulstrup handlingslammet, kan hun få en formandspost for gammelt venskabs skyld. Her brænder hun især for social- og sundhedsarbejdet, men der sidder Aarestrup allerede som næstformand.

Med Aarestrup som ny førstevælger tager hun måske den formandspost selv, men ellers er det bedste bud på en formandskasket til Ulstrup. Alternativt kan hun måske vælge at tage til takke med en titel som næstformand - ellers er Kiki Bach (S) oplagt til den post.

Aarestrup kan så tage beskæftigelseudvalget, hvor både formand og næstformand er historie. Næstformand kan blive Mariane Andersen (V).

I teknik- og miljøudvalget er begge topfolk også ude. Det efterlader formandsstolen til Michael Krogsgaard (V), der efter sigende har fået et flot valgt. Dermed skal S have næstformanden - muligvis Lisbet Emmery, der sidder i udvalget i forvejen.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget beholder formand Helle Bak Andreasen (V), mens næstformanden igen bliver fra S - muligvis Susanne Møller Jensen.

En joker på de socialdemokratiske poster er deres grand old man Per Halsboe-Larsen, dermed sine 68 år dog har trukket sig lidt tilbage fra toppen de senere år.