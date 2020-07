Her kan du blive corona-testet i Nordjylland

NORDJYLLAND:Hele sommeren drager Region Nordjyllands mobile testenheder rundt i det nordjyske sommerland for at teste borgere for corona. Her kan alle over 12 år uden symptomer blive testet uden henvisning og tidsbestilling. Hvis der ikke er kø, så tager det kun fem minutter, oplyser Region Nordjylland.

I uge 31, fra mandag 27. juli til -31. juli er testenhederne placeret følgende steder:

Blokhus: Mandag 27. juli kl. 9-15 ved Blokhus Turistbureau, Springvandstorvet 4 i Blokhus.

Skallerup Klit: Mandag 27. juli kl. 9-15, Skallerup Klit Feriecenter, Nordre Klitvej 21 nær Lønstrup.

Hirtshals: Tirsdag 28. juli kl. 10-15, Havnegade 26, Hirtshals

Skagen: Onsdag 29. juli kl. 9-15, Skagen Rådhus, Sct. Laurentii Vej 87, Skagen

Læsø: Torsdag 30. juli kl. 13.30-18, Byrum Hovedgade 56, Læsø

Øster Hurup: Fredag 31. juli kl. 9-15, Øster Hurup Multihus, Langerimsvej 7-9, Ø. Hurup.

Aalborg Lufthavn: Fredag 31. juli kl. 12-13 på balkonen, Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, Nørresundby.

Flere muligheder for corona-test

Udover de mobile testenheder er der tre faste teststeder i Nordjylland, hvor alle over 12 år uden symptomer kan blive testet. Her skal man dog bestille tid på forhånd på www.coronaprover.dk

De faste teststeder i hvide telte er placeret her: Aalborg Kaserner i Nørresundby, Hjørring Kaserne og ved Thisted Havn.

Hvis du har symptomer på corona, skal du have en henvisning fra din læge til at blive testet på et af regionens hospitaler. Det samme gælder for børn under 12 år både med og uden symptomer.