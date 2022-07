Her står man sammen: Købmandsbutikken åbner igen

Tidligere på foråret blev det besluttet, at LokalBrugsen i Vester Thorup skulle lukke. Den havde sidste åbningsdag 26. juni. Men kunder, gæster, turister og fastboende i og omkring Vester Thorup kan godt glæde sig. I løbet af sensommeren eller begyndelsen af efteråret åbner der en ny dagligvareforretning.

Det er såmænd Klaus Andersen, der har købmandsforretningen Min Købmand på Vestergade i Fjerritslev, der åbner i Vester Thorup. Han rykker ikke teltpælene op. Han åbner forretning nummer to.

Forretningen kommer til at ligge i de gamle lokaler på hjørnet af Toftholmvej og Thistedvej. Samme sted som hvor der vel i snart 50 år har ligget en dagligvarehandel. Men der er planer om at bygge nyt på en grund, der støder op til. I Vester Thorup giver man den fuld gas.

- Vi er så glade for, at Klaus vil være købmand her i byen. Det betyder alt, siger Henrik Agesen fra den lokale arbejdsgruppe, der har som formål at få en købmandsbutik tilbage i byen.

Da beslutningen var truffet fra COOPs side om, at den lille forretning skulle lukke, trak arbejdsgruppen i ja... arbejdstøjet.

Dagrofa, som er koncernen bag Min Købmand, Meny, Spar og Let-Køb, blev kontaktet, og fra Dagrofas side blev der en igangsat en markedsundersøgelse. Midt i juni lå konklusionen klar - der var ifølge deres analyse klart potentiale for at drive en fornuftig forretning i det område.

- Deres rapport var meget positiv, så nu skal vi have noget op stå ganske hurtigt, siger Henrik Agesen fortsætter:

- Vi lejer os ind i bygningen, og COOP fjerner alt deres gamle inventar. Derfor er der nu en lastbil på vej med inventar fra Fyn, så det hele kan stå klar til åbningen, siger Henrik Agesen, som fortæller, at Dagrofa har skabt mange mindre forretninger over det ganske land.

- I øjeblikket tror jeg, at de åbner syv om måneden. De har fuldstændig styr på koncept og indretning, siger han.

Det er planen, at butikken skal høre hjemme i de eksisterende butikslokaler i et til to år. I den periode skal arbejdsgruppen, Klaus Andersen og Dagrofa undersøge mulighederne for at bygge en ny forretning. - Den kommer nok til at koste 8-10 millioner kroner og bliver på 400 kvadratmeter. Den eksisterende er på 180 kvadratmeter, siger Henrik Agesen.

Foruden nyt inventar kommer der også nyt køl og frys i det eksisterende lokaler.

- Det rykker så med over i den nye forretning, når den er blevet bygget, siger Henrik Agesen, som gerne vil kopiere konceptet fra købmandsbutikken i Østerild.

- Når det kan fungere der, så kan det også fungere her, siger han.