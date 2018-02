Herlige billeder: Dét er en Grand Prix-fest

Skovsgård: Den røde løber var naturligvis rullet ud inde i foyeren på hotellet i Skovsgård torsdag eftermiddag, hvor der var for-fest som optakt til den 48. udgave af Dansk Melodi Grand Prix, der løber af stablen i Gigantium 10. februar.

For skal der være Grand Prix fest, så lad der være Melodi Grand Prix fest, virkede til at være mantraet, hos de cirka 130 deltagere i fine udklædninger med Melodi Grand Prix temaer med alt fra Birthe Kjær helt i rødt, til Mabel udklædning med en tromme med et rødt hjerte på og en blond Agnetha-kopi som taget ud af Abbas "Waterloo" fra 1973. Også en enkelt Johnny Madsen havde sneget sig ind selvom Johnny Madsen vidst aldrig har deltaget i Melodi Grand Prix.

Ida Lohmann, der i Brødrene Olsens jubelår, år 2000, deltog i det nationale Melodi Grand Prix med sangen "Mayday Mayday, " var heller ikke mange takter henne i Lonnnie Devantiers Melodi Grand Prix klassiker, "Hallo, hallo," før dansegulvet kogte af sang og begejstring.

Begejstringen var til at føle på, da Johnny Hansen sang om Lonnie fra Berlin.

Svingede dansegulvet ikke da Ida Lohmann gik på scenen, så kom det til det, da Johnny Hansen fra Kandis åbnede sin del af Melodi Grand Prix nostalgituren med først sin egen sang om "den lille ring af guld" (der dog ikke er en Melodi Grand Prix sang, red.) og siden sin egen Melodi Grand Prix-sang: "Lonnie fra Berlin."

Ikke mindst en lille gruppe i røde og blå kandis t-shirts havde set frem til den del af festen.

Det var blandt andet Skovsgård Hotel, der var arrangør i samarbejde med Aalborg Kongres- & Kultur Center og P4 Nordjylland.

Grand Prix festen fortsætter i Aalborg i næste uge hos Kirkens Korshær.

Sådan en gang limbo-dans giver varmen.