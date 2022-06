Hjælp: Frustrerede medarbejdere har fået nok af arbejdsvilkår, som de kalder urimelige

JAMMERBUGT:Louise Kær Nielsen forlader hver dag sit hjem i Halvrimmen for at gøre sit bedste i jobbet som rengøringsassistent. Sammen med sine kollegaer sørger hun for, at de kommunale børnehaver, skoler og administrationslokaler er rengjorte, og det sætter hun en ære i. Men de vilkår, hun og kollegaerne skal udføre deres arbejdsopgaver under, er helt urimelige, mener de.

- Vi får klager over rengøringen, selv om vi gør, hvad vi kan. Vi får flere opgaver, vi skal tage os af men ikke mere tid til rådighed, siger Louise Kær Nielsen.

Derfor er der nu sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvori de beskriver deres arbejdsdag som ansatte hos det private rengøringsselskab, Rengoering.com. Brevet er underskrevet fire navngivne personer og med opbakning fra den samlede personalegruppe, oplyser Louise Kær Nielsen.

- Vi vil gerne fortælle, hvordan det er at arbejde i et entrepriseselskab for kommunen. Vi håber, at de vil lytte til os, og at de vil følge op på vores henvendelse på et kommunalbestyrelsesmøde og gribe ind overfor de arbejdsvilkår, som vi finder helt urimelige, siger Louise Kær Nielsen.

Rengøringsmedarbejderne (Dorthe Poulsen, Louise Kær Nielsen, Helle Madsen og Ann Christensen) håber, at kommunalbestyrelsen vil tage deres henvendelse alvorligt. Medunderskriver Lone Vester var forhindret i at møde op til foto. Foto: Martin Damgård

Vi vil gerne fortælle, hvordan det er at arbejde i et entrepriseselskab for kommunen. Vi håber, at de vil lytte til os, og at de vil følge op på vores henvendelse på et kommunal-bestyrelsesmøde og gribe ind overfor de arbejdsvilkår, som vi finder helt urimelige. Louise Kær Nielsen, rengøringsassistent, Jammerbugt Kommune

Hun fortæller om en dagligdag med stadig flere opgaver, uden at der bliver tildelt mere tid, manglende rengøringsartikler, støvekoste, handsker, poser, defekte støvsugere osv., hvilket gøre det umuligt at udføre deres arbejdsopgaver.

- For eksempel stod vi på en skole, hvor de til sidst ikke havde flere klude og mopper, og vi kunne derfor ikke gøre bl.a. toiletter rene. Det blev straks bemærket, at der var dårlig hygiejne, hvilket affødte klager, siger Louise Kær Nielsen.

Gebyr for at få løn udbetalt

Hun beskriver et arbejdsfællesskab med gode kollegaer, som alle er glade for at bruge deres ekspertise inden for rengøring og sætter en ære i det. Men det kan ikke opveje det dårlige arbejdsmiljø.

- Vi har det godt sammen, men vi mærker en tiltagende udbrændthed, frustrationer og manglende motivation. Personligt tror jeg ikke, at jeg holder til det her i længden, konstaterer Louise Kær Nielsen.

Oveni problematikken med manglende og mangelfulde remedier, oplever medarbejderne problemer med deres lønudbetalinger.

- Personligt har jeg endnu ikke fået en lønseddel, hvor der ikke var noget galt. Enten mangler der penge på fritvalgskontoen, feriekontoen eller sygeløn. Det kan ikke være rigtigt, at vi konstant må gå til 3F for at få den rigtige løn, siger Louise Kær Nielsen og tilføjer, at senest har Rengoering.com valgt at flytte virksomhedens bank til Litauen.

- Det betyder, at vi medarbejdere skal betale et gebyr for at få vores løn fra den udenlandske bank, og det gebyr refunderer Rengoering.com ikke. Desuden har vi problemer med manglende pensionsindbetalinger, og vores tålmodighed er efterhånden opbrugt. Vi har også regninger, der skal betales, og det er utrygt, at man ikke kan stole på, at ens lønudbetaling er i orden, siger Louise Kær Nielsen.

- En af de værste sager

Hos 3F Midtvendsyssel bekræfter formand Per Kjeldsen medarbejdernes beskrivelse af hverdagen. Siden Jammerbugt Kommune valgte at udlicitere den kommunale rengøring til to private virksomheder, er stakken af henvendelser til 3F steget støt.

Formand for 3F Midtvendsyssel, Per Kjeldsen, opfordrer Jammerbugt Kommune til at tage affære og sikre, at medarbejderne får ordentlige arbejdsvilkår Arkivfoto: Henrik Louis

- Det her er en af de værste sager, vi har haft i hånden og også en af de mest ressourcekrævende, og jeg taler altså ud fra 30 års erfaring, siger Per Kjeldsen.

- Medarbejderne er dybt fortvivlede, og det kræver mod at stå frem, som de her ansatte gør. Efter min mening har politikerne i Jammerbugt Kommune svigtet - det, der skulle have været en succes, blev og bliver aldrig en succes, siger 3F-formanden.

Er det ikke oplagt, at en kommune forsøger at finde besparelser ved at udlicitere?

- Jeg er ikke nødvendigvis modstander af udlicitering, men jeg er modstander af, at man sætter arbejdsmiljøet over styr og slider medarbejderne ned ved at sætte tempoet op og tiden ned, siger Per Kjeldsen.

- I den her sag mener jeg kun, at der er en vej, og det er at kommunen tager sit ansvar på sig, siger Per Kjeldsen.

3F Skagerak har også medlemmer, der er ansat hos Rengoering.com, og fagforeningen har nu slået kræfterne sammen med 3F Midtvendsyssel i sagen mod Rengoering.com. Faglig konsulent Vivian Hvolbæk Hansen oplyser, at der i næste uge bliver rejst et krav mod virksomheden - hun ønsker dog ikke at oplyse beløbets størrelse.

- Kravet indeholder en opgørelse over manglende pensionsindbetalinger til de ansatte i marts, april og maj. Endvidere indeholder det en opgørelse over manglende tillæg og endeligt de gebyrer, som de ansatte har måttet betale for at få deres lønudbetaling. Her kræver banken i Litauen et gebyr, der varierer mellem 65 og 110 kroner pr. ansat, siger Vivan Hvolbæk Hansen.

Udlicitering af rengøring Fra januar 2020 blev rengøring på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune udliciteret til to private selskaber.

De to firmaer er Rengoering.com A/S og Kongsvang Cleaning & Facility, som varetager henholdsvis den østlige del og vestlige del af kommunen.

Der er ansat 33 medarbejdere ved Rengoering.com A/S VIS MERE

Rengoering.com har hovedkontor i Brøndby, og indehaver Qasem Ashraf har bedt om spørgsmål på mail. Han afviser, at der er et generelt problem med manglende rengøringsartikler. Desuden oplyser han, at det altid beror på en konkret vurdering, om der skal tideles mere tid, når der kommer nye opgaver, og han henviser til medarbejdernes nærmeste leder.

Det virker til, at du sender ansvaret for medarbejderne i Jammerbugt Kommune videre til medarbejdernes leder – er det ikke dit ansvar at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden?

- Jeg forholder mig til, at du beskriver utilfredshed blandt nogle ansatte vedrørende nogle konkrete arbejdsopgaver. Drøftelser om den slags hører hjemme mellem den enkelte medarbejder og vedkommendes leder, lyder det skriftlige svar.

Ifølge direktøren har virksomheden igen en dansk bank. Han forklarer, at den litauiske bank blot var en midlertidig foranstaltning.

- Vi har i forbindelse med skift af bankforbindelse været nødsaget til at benytte en internetbank i to måneder. Bankskiftet er nu etableret, så denne situation er afsluttet. Både medarbejdere, 3F og kommunen har været orienteret omkring dette, siger Qasem Ashraf, der oplyser, at de manglende pensionsindbetalinger bliver overført inden for få dage eller uger.

Medarbejderne påpeger, at der altid er fejl i lønudbetalingen – enten mangler der penge på fritvalgskontoen, feriekontoen eller sygeløn, og de må gå til deres fagforening 3F for at få den rigtige løn?



- Vi overtog rengøringen fra Jammerbugt Kommune for cirka to et halvt år siden, hvor også en stor del af medarbejderne blev overdraget fra ansættelse i Jammerbugt Kommune til ansættelse i vores virksomhed. I den tid har vi udbetalt op mod 10-15 mio. kr. i løn, ferie og pension til i alt ca. 40 ansatte. Langt størstedelen har ikke oplevet problemer, men der kan selvfølgelig ske fejl, og de bliver naturligvis rettet. 3F har i anden sammenhæng oplyst, at 11-12 medarbejdere har tilsammen 50.000 kr. til gode i henholdsvis løn og feriepengeindbetaling. De medarbejdere får selvfølgelig det, de har krav på, skriver direktøren.

Af jeres CSR-politik fremgår det blandt andet, at "Vi fokuserer på, at vores medarbejdere har det godt ved at tilbyde dem gode arbejdsvilkår, et godt arbejdsmiljø." Hvordan harmonerer det med den beskrevne situation i Jammerbugt Kommune?

- Manglende rengøringsremedier er forekommet ved en enkelt lejlighed på grund af en defekt vaskemaskine. Derudover har der været uregelmæssigheder omkring løn og pension i et par måneder i forbindelse med skift af bankforbindelse. Begge disse tilfælde er ikke udtryk for generelle forhold. Vi er i løbende dialog med medarbejdere, kommune og fagforbund omkring arbejdsopgaver, løn mv., og ud fra denne dialog må jeg tro på, at der generelt er tilfredshed blandt vores ansatte, oplyser Qasem Ashraf i mailen.

Anklager skal undersøges

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Chr. Gade (V) afviser 3F's kritik om, at kommunen har svigtet de ansatte.

- Mit udgangspunkt er, at vi ikke har svigtet medarbejderne. Udliciteringen skete via en virksomhedsoverdragelse, hvor der blev taget de hensyn til medarbejderne, som en sådan giver mulighed for. Efterfølgende er vi ikke arbejdsgivere længere, og en privat overenskomst giver arbejdsgiverne nogle andre vilkår end de offentlige overenskomster, og det var og er alle bevidste om, siger han og tilføjer, at de ansattes beskrivelse af deres arbejdsvilkår gør indtryk på ham.

- Det virker helt urimeligt, og det er afgørende, at det arbejde, der skal udføres, også bliver tildelt den tid, det tager at udføre det, siger Mogens Chr. Gade, der nu vil tage initiativ til at undersøge sagen.

- Vi vil naturligvis have medarbejdernes anklager mod firmaet belyst helt til bunds, så vi er sikre på, at det firma, vi har entreret med, overholder alle de regler og al den lovgivning, der er på området. Det skylder vi medarbejderne, som betjener os hver dag, og det skylder det firma, som vi har entreret med Jammerbugt Kommune, siger borgmesteren.