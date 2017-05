Hjertestarter stjålet - kan være farlig

Apparatet kan være farligt i forkerte hænder, advarer Nordjyllands Beredskab

FJERRITSLEV: Glæden over at have egen hjertestarter i umiddelbar nærhed blev kort for Grundejerforeningen Højgaarden i Fjerritslev.

Foreningen satte kort før påske sin egen hjertestarter op på et specialbygget stativ på Valmuemarken for altid at have hjælp ved hånden, hvis en borger skulle falde om. Men forleden opdagede formand for grundejerforeningen, Anders Henriksen, at det nyindkøbte apparat var forsvundet fra sin plads.

- Vi efterlyste den straks hos Nordjyllands Beredskab, fordi de har stået for opsætningen, men heller ikke de ved, hvor den er blevet af. Vi må derfor konstatere, at den er blevet stjålet, siger han.

Farligt for børn

Selv om Anders Henriksen på foreningens vegne ærgrer sig over at have mistet apparatet, som koster mellem 15 og 20.000 kr., så bekymrer det ham mere, at det kan være havnet i forkerte hænder.

- Den manglende hjertestarter kunne dels have kostet liv, hvis en var faldet om, dels kan man frygte, at f.eks. nogle børn har taget den og giver sig til at lege med den, siger han.

Hos Nordjyllands Beredskab ser man også på tyveriet med stor alvor.

- En hjertestarter er farlig i forkerte hænder. Sætter man den på en rask person og giver ham stød, så kan han risikere at dø, hvis han har en hjertefejl, forklarer funktionsleder Poul V. Larsen, som derfor opfordrer folk til straks at henvende sig, hvis de finder den lille orange lærredstaske med hjertestarten af mærket Cardiac Science Powerheart G5.