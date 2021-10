Højeste punkt monteret på Danmarks vildeste rutsjebane

Hvis du er tosset med vilde rutsjebaner, skal du snart til Fårup Sommerland.

I påsken 2022 bliver Danmarks største rutsjebane nemlig en del af parken, når de står klar med deres nye forlystelse, Fønix.

I dag blev en milepæl nået, da Fønix fik monteret skinnen, der markerer det højeste punkt på forlystelsen, lige knap 40 meter over jorden.

- Vi føler, at vi er genopstået af asken, som en Fugl Føniks gør, fortæller Nielsen Jørgen Jensen, der er direktør for Fårup Sommerland, om Fønix tilblivelse.

Direktør i Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen, med deres nyeste forlystelse i baggrunden. Foto: Bo Lehm

En milepæl

Med hovedet tilbagelænet og iført klassisk, gul sikkerhedsvest og hvid sikkerhedshjelm betragter en glad forlystelsespark-direktør den øverste brik i puslespillet blive sat på plads.

- Det er de to elementer deroppe, der skal sættes sammen, og så bliver der hejst flag, siger han og peger op på de grønne skinner, der skal forbindes.

Skinnerne, der sammensættes, er toppunktet på Fønix'en.

I sædvanlig rutsjebanestil er det meningen, at man bliver ført langsomt op til toppunktet for derefter at blive skudt over rampen og nedad med en gevaldig fart.

- Det er en stor dag. Det markerer en milepæl for os, og man kan endelig fornemme storheden og størrelsen af rutsjebanen, siger den stolte direktør.

95 kilometer i timen bliver topfarten, og det vil gøre Fønix til Danmarks hurtigste rutsjebane.

Før var det Djurs Sommerland, der ejede den titel, med deres forlystelse Piraten, som havde en makshastighed på 90 km/t.

Fakta om Fønix Fønix kommer af fabeldyret Fugl Føniks Forlystelsen bliver Danmarks højeste, hurtigste og længste af sin slags - Det højeste punkt (som blev monteret i dag) bliver knap 40 meter - Topfarten bliver 95 kilometer i timen - Længden bliver 904 meter lang - Der bliver plads til 16 mennesker af gangen - Kapaciteten kan klare 900 mennesker i timen - Fønix er klar for gæster i påsken 2022 VIS MERE

Fårup Sommerland har godt gang i byggeriet i forbindelse med deres nyeste forlystelse, Fønix, der står klar til påske. Foto: Bo Lehm.

Fårup genopstår som en føniks

Da parken ligger i skoven, og forlystelserne har navne, der relaterer sig til de ting, man kan finde i en skov, gav det sig selv, at den nye forlystelse også skulle have et navn, der passede ind i konceptet.

I forvejen har de Egerntårnet, Pindsvindet og Saven for at nævne et par eksempler.

Derudover har Fårup Sommerlands større forlystelser navne af skovens flyvende dyr. Det gælder både Flagermusen og Falken, og derfor tænkte Niels Jørgen Jensen og resten af holdet bag også, at deres største attraktion til dato skulle have et navn fra et bevinget kreatur.

Men spørger man direktøren, lægger der mere end vinger bag valget af navnet til deres kommende tilføjelse.

- Det her anlæg bliver en liga over de andre, så vi har det fint med at flytte os ind i det mere imaginære, ind i fiktionen, fortæller han.

Det drejer sig dog ikke kun om størrelsen og den fantasifulde fortælling om fuglen føniks.

- Sidste år startede vi sæsonen med at frygte, at vi ikke ville komme til at åbne på grund af corona. Det på trods har vi haft en okay sæson, men har lavet vores første underskud i 30 år, siger Niels Jørgen Jensen og fortsætter.

- Alligevel har vi turde at begive os ud i et stort projekt som det her. Det viser ligesom noget styrke, og der er jo en fin symbolik omkring en føniks, der også genopstår, og det tror vi på, vi også gør i fremtiden, siger han.

Niels Jørgen Nielsen forklarer, hvordan vægtløsheden i det nye 'stall-loop' vil føles. Foto: Bo Lehm

Et nyt segment

Gæsterne i Fårup Sommerland består af alt fra dem, der vil gå en hyggelig tur i skoven og måske prøve nogle få forlystelser, nyde maden og naturen til dem, der ønsker at få sig en god gammeldags rutsjebanetur.

Men med Fønix'en håber og tror Niels Jørgen Nielsen på at kunne tiltrække et helt andet segment.

- Når vi kigger rundt i Europa, kan vi jo se, at når man investerer i store rutshebaner og store oplevelser, så kan man også tiltrække et andet segment og drømme om flere gæster i parken. Det er noget af det, vi har ledt efter. Noget, der kan gøre Fårup Sommerland endnu mere attraktivt.

Hvad er det for et andet segment, I forventer at kunne tiltrække?

- Vi bliver pludselig meget interessante for rutsjebane-entusiaster fra hele verden. Det kan vi også se, når vi kigger på diverse rutsjebane-fora på nettet. Der er en masse, der glæder sig til at komme og prøve banen.

Udover at være Danmarks største rutsjebane i højde, fart og længde kan Fønixen prale af at have Danmarks og måske verdens eneste såkaldte 'stall-loop', som er en betegnelse for et loop, der giver dig følelsen af at være vægtløs. I Fønixens tilfælde op til 2,5 sekunder.

- Det kan vi se, at der er nogen, der glæder sig meget til at opleve, og jeg glæder mig til at kunne give gæsterne den oplevelse.

Som det fremgår af billedet, er det et stort projekt, der er ved at udfolde sig langt inde i skoven. Foto: Bo Lehm

De sidste detaljer

Det bliver dog ikke før påske, at Niels Jørgen Jensen, som selv er stor rutsjebane-entusiast, kan byde sine gæster velkommen til den nye forlystelse. I påsken åbner parken sædvanligvis op igen, og inden da er der stadig en del, der skal styr på.

- I løbet af et par uger, er selve banen samlet og færdig. Derfra skal vi have lavet en masse installationer, trukket kabler og lavet fittings. Så skal vi have samlet huset, der danner rammen for startpositionen og etableret en lille butik ude foran, siger han.

Derudover skal der foretages en masse test. Hele 3600 ture skal den have kørt, før det første levende menneske kan få lov at prøvekøre den.

- Afhængigt af hvordan vejret ser ud og hvor meget frost, vi får i januar, forventer jeg, at vi kan få den første tur i starten af marts. Det glæder jeg mig helt vildt til, siger Niels Jørgen Jensen.

Hvis du ikke kan vente til påske med at prøve sommerlandets nye forlystelse, kan du tage en virtuel tur med Fønixen i videoen forneden. Nedenunder videoen kan du se billeder af bygge-processen og hvor langt, de er nået.