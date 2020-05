Højskole forladt efter ti dage: - Vi følte os noget kørt over

VESTER THORUP: 14 elever, seks undervisere, et fyldt skema.

Alt var klar til, at Vester Thorup Højskole kunne komme godt fra start med det første længere højskoleophold på stedet. Men så kom der en coronakrise i vejen.

Efter kun ti dage som fuldtids højskole måtte eleverne sendes hjem, og det der lige var blevet til hverdag var nu ovre igen.

En oplevelse der selvfølgelig ærgrer forstander Anni Pedersen, der havde set meget frem til det første hold skule hjælpe med at definere retningen for skolen og hjælpe med at rekruttere nye elever, efter de uden tvivl var sendt hjem igen med et godt ophold i bagagen.

Selvom skolen er ramt af corona, så stopper det ikke nye initiativer. Man vil gøre alt for at sikre, at man kan fylde holdet, der starter til august.

- Vi følte os noget kørt over, og vi var lidt fortumlet nogle dage. Vi havde sat et så højt ambitionsniveau, lærerne havde knoklet på meget mere end fuld tid. Vi var alle sammen oppe og køre over, hvor godt vi var kommet fra start, siger Anni Pedersen.

Efterladt i al hast

Rundt på skolen er det tydeligt at se, at der havde været liv, som var afsluttet ret abrupt.

Værelserne er langt fra tomme for elevernes medbragte personlige ting. Tøj, blokke, skemaer og sågar lidt frugt var stadig på værelserne nogle uger efter lukningen var sket. For hverken elever eller lærere havde regnet med, at lukningen ville vare ved så længe, som det er tilfældet.

Værelserne står stadig uberørt hen, efter eleverne er rejst. Mange ting er stadig efterladt, da ingen havde regnet med, at de ville være væk mere end et par uger.

Det var hårdt at sende eleverne hjem, selvom det selvfølgelig var det eneste rigtige at gøre i situationen.

- De blev sendt hjem fredag morgen efter Statsministerens pressemøde onsdag aften. Vi fik alle lige tid til at fordøje det hele, før de tog hjem, siger Anni Pedersen og fortsætter:

- Eleverne skulle have tid til at undgå den værste panik, mens de fik arrangeret transport hjem. Der var også nogle, der lige skulle finde et sted at bo, for det er normalt, at eleverne rykker adresse, når de kommer på højskole.

Underviserne er stadig på skolen, og de holder kontakten med eleverne. De planlægger også fremtiden for skolen, da man åbner døren for det næste højskoleophold til august. Fra venstre: Aske Jonatan Kreilgaard, Carsten Theede, forstander Anni Pedersen og Louise Meldgaard Jeppesen.

For Anni Pedersen og de andre undervisere var det meget underligt pludselig at være alene igen på stedet, efter det hele havde kørt så godt de første uger.

- Jeg nægter at klage over situationen, men det har da været lidt frustrerende. Som højskoleforstander er jeg blevet rådet til at forberede mig på lidt af hvert, men det her havde jeg ikke lige forestillet mig, siger Anni Pedersen.

Medskaberi på pause

Udfordringen, ved at det første hold blev sendt hjem så tidligt, er, at eleverne også skulle være med til at definere højskolen i fremtiden.

Det første hold blev kaldt ”medskabere”, da det var planen, de både skulle være med til definere rammerne for undervisningen og være med til at indrette højskolen efter deres ønsker.

- Lærerne og jeg er alle i 30erne. Vi er stadig ret unge, men kender jo ikke de unge til bunds. Vi har derfor tænkt dem ind som medskabere i forhold til at skabe en god strategi for skolen, siger Anni Pedersen.

Forstander Anni Pedersen holder kontakten med eleverne via video. De tjekker ind alle sammen i løbet af uge, og de bliver også brugt til at hjælpe med rekruttering af nye elever til august holdet.

Tanken med Vester Thorup Højskole er, at der skal være fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og iværksætteri.

Tanker, som eleverne allerede nåede at medskabe til med blandt andet affaldssortering på skolen og besøg hos de lokale fiskere på Thorup Strand, hvor de blev klogere på fiskeri og det lokale miljø.

- Vi bruger medskaber-begrebet som et pædagogisk redskab. Vi skal ikke gro fast. Vores skole er langt fra perfekt og færdig, og vi skal være i fortsat udvikling. Det er et vilkår, når man arbejder med højskoler, siger Anni Pedersen.

Eleverne tjekker stadig ind

Selvom eleverne ikke er fysisk på skolen, har de dog ikke forladt den. De tjekker stadigvæk ind hos deres undervisere hjemmefra, og er med til at hjælpe med at rekruttere nye elever.

Anni Pedersen har stadig kontakt med eleverne, og de bliver blandt andet brugt som hjælp til at rekruttere det næste hold, der starter til august.

I lørdags var det Højskolernes Dag, og live-streaming med rundvisning var også arrangeret i samarbejde med eleverne på det første hold. De var kommet med input til formatet, og der er stadig daglig kontakt til eleverne, selvom de er sendt hjem.

- Vi kunne godt have undervist dem online, men vi bruger en meget aktiv undervisning, så vi har valgt ikke at fortsætte den normale undervisning, siger Anni Pedersen.

I stedet har eleverne mulighed for at tjekke ind hver formiddag for at sige hej til lærerne og hinanden via video.

- Vi siger goddag til hinanden, og vi hører om deres hverdag hjemme nu. Vi har tænkt det som, at vi er nødt til at gøre noget andet nu. En af lærerne har haft yoga med eleverne om morgenen, og dem der har lyst kan tjekke ind hver formiddag. Der er ingen tvang, og det er ikke alle dage, vi ser alle eleverne. Men de tjekker alle sammen ind mindst en gang om ugen, siger Anni Pedersen.

Håber på holdstart til august

Selvom det hele ser lidt trist ud med en tom skole, der skulle have været fyldt med elever, så ser Anni Pedersen positivt mod fremtiden.

Hun tør ikke regne med, at det første hold af elever får lov til at tjekke ind igen, inden sommeren er over os, på grund af de gældende restriktioner. Men selvom skolen er lukket ned for elever i øjeblikket, så har interessen for skolen ikke væk.

Eleverne havde lavet flere tiltag på skolen på den korte tid, de var der. Her et sted, man kunne stille ting, som andre måske kunne få glæde af.

- Vi var vildt bekymrede for, om interessen ville forsvinde. Fra kolleger i højskolebevægelsen har vi hørt, at alt bare stoppede. Men nu sker der heldigvis noget igen. Vi har haft potentielle elever, der har forespurgt på rundvisninger. Så vi har lavet lidt rundvisninger udenfor skolen på god afstand og flere virtuelle rundvisninger, så der er stadigvæk interesse for os, siger Anni Pedersen.

Hun håber derfor på, at det første rigtig hold stadigvæk kan få lov til at starte til august på højskolen.

Men lige nu venter hun i spænding sammen med resten af landets højskoler på, hvornår de kan få lov til at åbne op igen.

- Jeg er stoppet med at regne med noget. Vi er spændte på, om vi kan starte et hold midt i august som planlagt. Vores hold er jo ikke så store, men lige nu afventer vi bare retningslinjerne for, hvornår og hvordan vi kan åbne igen, siger Anni Pedersen.