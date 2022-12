Hovedvej måtte spærres efter frontalt sammenstød

VESLØS:Mandag klokken 7.46 skete der er trafikuheld på rute 11 Aalborgvej. Sammenstødet skete øst for Østerild og vest for Vesløs i Vejlerne.

- Hovedvejen er spærret i begge retninger, meddelte Vejdirektoratet umiddelbart efter uheldet, hvor både politi og redningsmandskab var på stedet.

Spærringen blev ophævet igen ved 8.45-tiden.

Ifølge vagtchef Jan Nørrum, Midt- og Vestjyllands Politi, var to biler stødt frontalt sammen, og to øvrige biler var derefter kørt ind i de to.

- Der er alvorligt tilskadekomne, men de er ikke i kritisk tilstand, oplyser vagtchefen.

Trafikanter blev anbefalet en omkørsel ad Vesløs Huse eller Gammel Aalborgvej.

Opdateres