Hunde boede under ringe forhold: Nu får ejer bøde på 10.000 kr.

JAMMERBUGT:En hundeejer fra Jammerbugt-området har fået en bøde på 10.000 kr. for at overtræde dyrevelfærdsloven og reglerne for registrering af hunde.

Det oplyser politiets specialiserede dyrevelfærdsenhed i Nordjylland i en pressemeddelelse.

Enheden blev oprettet 1. juli og har blandt andet haft fokus på ulovlig handel med hunde. Det førte til, at en sag fra Mariagerfjord-området blev afgjort med en bøde på 35.000 kr., og nu er endnu en sag med hunde endt med en bøde på 10.000 kr.

Den sag er fra Jammerbugt Kommune, hvor politiet konstaterede, at et større antal hunde boede under ulovlige forhold i strid med dyrevelfærdsloven. I første omgang havde hundenes ejer flyttet de mange hunde til en anden adresse, men de blev 22. juli fundet igen på den nye adresse.

Ikke frisk vand

- Den endelige sigtelse i sagen fra Jammerbugt indeholder to forhold. Dels er dyreværnsloven overtrådt ved, at hundene ikke havde adgang til tørt leje, frisk vand og udeområde, dels ved at have undladt at sørge for behandling af en hund, som havde en stor kræftknude og en hudlidelse, fortæller politikommissær Henrik Taagaard, leder af den specialiserede dyrevelfærdsenhed.

Politiet konstaterede også, at 14 hunde på adressen ikke var registreret i Dansk Hunderegister.

Henrik Taagaard opfordrer folk til at være ekstra opmærksomme, når de vil købe hundehvalpe:

- Det kan være tillokkende at købe en hvalp til en god pris eller måske endda købe en hvalp for at redde den fra nogle forhold, som bare ikke er i orden, men det er bedre at anmelde forholdene til politiet, siger politikommissæren.

Det skal du holde øje med

Han har disse råd til hundekøbere:

- Lad først og fremmest være med at købe en hvalp ’ude i byen’ på et mødested som for eksempel en parkeringsplads. Forlang at se, hvor hundene sover og spiser, og sørg også for at se moren til hvalpen og resten af kuldet. Så kan du også bedre vurdere hundens sociale evner i forhold til både hunde og mennesker. Alarmklokkerne bør ringe, hvis sælgeren kun vil modtage kontanter, fastslår politikommissæren.