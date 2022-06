Hurra: Så kom huen på

.Astina Ghatani fik sin HF-hue på efter at have været til eksamen i engelsk. Mille Hjørnet Jensen sluttede sine tre år på HHX-studiet ligeledes med engelsk, og Sofia Mølgaard Pedersen rundede sin STX-eksamen af med dansk. Og alle studenter er supergodt tilfredse med resultatet. Nu venter der fest, sommer og afslapning.

- Jeg tror, jeg skal have mig et sabbatår, ud at rejse lidt og så skal jeg arbejde hos Thorupstrand Fiskehus, sagde Mille Hjørnet Jensen, som på sigt overvejer en karriere inden for marketing. Men det ligger lidt ude i fremtiden.

Det samme gør drømmestudiet for Sofia Mølgaard Pedersen. Hun vil gerne læse psykologi men inden da, vil hun arbejde i Fårup Sommerland og rejse lidt.

De kommende dage får de tre studenter selskab af godt 140 unge mennesker, der får huen på, og torsdag er der dimission.