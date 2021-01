Hus brændt ned i nat

Nordjyllands Beredskab fik kort før midnat en melding om, at der var brand i et hus på Bratbjerg i Brovst.

Der var ild i et forladt stuehus, som var overtændt, da beredskabet nåede frem.

Først klokken 03.36 kunne de forlade adressen igen efter at have tilkaldt en ekstra tankvogn til at hjælpe med slukningen.

Det skriver Nordjyllands Beredskab på twitter.

Opgaven afsluttet - udrykningen returner. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) January 6, 2021

Nordjyllands Politi oplyser, at de ikke umiddelbart kan se brandårsagen, og de skal derfor bruge de næste dage på at undersøge, om branden kan være påsat.

- Det er for tidligt, at gætte på endnu, men det skal vi have undersøgt, siger vagtchef René Kortegaard.

Gården, som stuehuset hører til, er ubeboet, men bliver brugt til kvæghold.