Hvornår stopper vanrøgt af dyr?

MOLS:Et af årets højdepunkter inden for landbrug, ja, også for byfolk, er Hjørring Dyrskue, hvor land og by mødes, især når vi ser de dyr, der er udstillet. Det er en fornøjelse at se dyrene og vide, at de bliver passet rigtigt godt. Det giver præmie til ejeren. Der kan kun uddeles ros til dem.

Det kan man i den grad ikke sige om dem, der passer dyrene på Mols Bjerge. Der er blevet lagt billeder ind på Facebook, som er offentlig tilgængeligt. Hestene er radmagre og sparker i jorden, så det støver, fordi dyrene er stressede og mangler foder. Hvornår hører det misrøgt op?

Kan de, der "arbejder og har tilsyn" med dyrene, da ikke se, at det her er van/misrøgt. Der er ingen dyr der kan leve af lyng, tjørnebuske og vissen græs.

Jeg kunne godt tænke mig at spørge dem, der har myndigheden over de dyr i Mols Bjerge, om ikke de selv har dyr hjemme hos dem selv, og bliver de behandlet ligeså?

Der bliver talt så meget om den her hersens biodiversitet. Den skal nok klare sig, uden at det skal gå ud over de dyr, der bliver tvangsudsat på de magre arealer. Kron/rådyr er der i forvejen. De har kunnet ernæret sig på de arealer uden fodring, men det kan drøvtygger og heste ikke, det har vi set op til flere gange på de billeder, der bliver vist på Facebook. Det strider også imod sund fornuft set fra dem, der tager en landmandsuddannelse, de har lært at passe dyr, ja, måske allerede da de havde en kalv eller et får, som de passede, da de var med i 4H i deres barndom.

Er det fremtiden inden for at passe dyr, som vi ser og har set op til flere gange i Mols?

Det er desværre politisk bestemt, at dyrene skal tvinges til at gå på de arealer. I DF er vi stærkt imod den beslutning, og havde vi mandaterne, så var det stoppet omgående. Det må de "røde partier" da kunne indse, eller har de meget travlt med at finde Mettes afløser?