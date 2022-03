I Klim går det godt. Faktisk rigtig godt

Klim Sparekasse, som har 11 ansatte og hører hjemme lige midt i Klim by, er meget tilfredse med et overskud på 7.100.000 kroner før skat for året 2021. Resultatet er dermed cirka 30 procent over resultatet for 2020.

Indtjeningen før kursreguleringer, nedskrivninger og skat var budgetteret til fem millioner kroner. Denne post endte i på 5,4 millioner kroner - det svarer til ni procent over det forventede. Det skriver Klim Sparekasse i en pressemeddelelse.

Sparekassen har en stor overskudslikviditet, hvoraf en væsentlig del er placeret til negativ forrentning i Nationalbanken. Netto renteindtægterne er steget to procent, hvilket især stammer fra kundernes betaling af negative indlånsrenter. Der har i 2021 været en stigning i gebyr- og provisionsindtægter på 12 procent til samlet set 7,9 millioner kroner.

Omkostninger til personale og administration er steget med 10 procent i forhold til 2020, hvilket skyldes både stigende lønomkostninger og stigende IT- og administrationsomkostninger.

- Som et mindre pengeinstitut bliver man i højere og højere grad afhængig af hjælp til løsning af stigende administrative opgaver og implementeringer af nye IT-systemer, siger sparekassedirektør, Henrik Agesen.

Sparekassen har hidtil ikke set væsentlige negative konsekvenser af Covid-19 udviklingen hos kunderne, da man ikke er særlig eksponeret mod de hårdest ramte kundegrupper.

- Vi har dog fastholdt et ledelsesmæssigt skøn fra 2020 på nedskrivninger vedrørende Covid-19 på 1,26 millioner kroner, da vi endnu ikke kender varigheden af krisen og de endelige konsekvenser for kunderne, siger Henrik Agesen, som oplever, at der er gode økonomiske forhold hos de fleste af sparekassens kunder.

Sparekassens solvens udgjorde 33 procent ved slutningen af 2021, hvilket er en forøgelse på 3,5 procent i forhold til udgangen af 2020. Sparekassen er således godt forberedt til fremtidens nye større kapitalkrav.

- Overordnet er vi således meget tilfredse med sparekassens udvikling og glæder os over den store opbakning til vores lokale selvstændige sparekasse, hvor 87 procent af kunderne kommer fra Thy, Hannæs, Han Herred og Vesthimmerland, siger Henrik Agesen, som holder fast i, at hvis alt går planmæssigt med generationsskiftet i sparekassen, så bliver det hans 21. og også sidste årsregnskab for Klim Sparekasse.