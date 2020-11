I7-årig forlod institution for at begå indbrud

AABYBRO:Når et ungt menneske bliver anbragt på en institution, hænger det ofte sammen med en række adfærdsmæssige udfordringer.

Der må man sige, at der fortsat er noget at arbejde med for en 17-årig ung mand, som natten til tirsdag blev anholdt efter en natlig indbrudsturné i Aabybro og siden har tilbragt tiden hos Nordjyllands Politi i Aalborg.

Ifølge vagtchef Jess Falberg blev politiet alarmeret kl. 02.45 efter en alarm i Aabybro Centret, og allerede kl. 03.18 slog en patrulje kløerne i ham.

- Og indtil videre har vi i hvert fald fundet tre steder, hvor han har begået indbrud, oplyser vagtchefen.

Ud over at bryde ind i shoppingcentret har den 17-årige, som i forvejen er kendt for at have problemer med at skelne mellem dit og mit, begået indbrud hos Netto i Østergade i Aabybro samt på tankstationen Shell/7-Eleven i byen.

Politiet har endnu ikke fuldt overblik over, hvad den 17-årige har stjålet under indbruddene.

- Men formentlig ikke noget særligt, oplyser Jess Falberg.