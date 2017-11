Ib Nellemann reddet af 26 forsvundne stemmer

JAMMERBUGT: Siden valgaftenen har Venstres medlem af kommunalbestyrelsen ikke vidst om han var købt eller solgt. Den første optælling af de personlige stemmer viste, at fire venstrekandidater - Ib Nellemann, Asger Møller, Jane Koller og Rene Dueholm alle lå mellem at have fået mellem 190 og 195 stemmer og sloges om det sidste Venstremandat. Udmeldingen var tidligere på dagen, at det nok blev Asger Møller Madsen, der kom ind.

- Det var rigtig, rigtig tæt, siger Ib Nellemann.

Men under fintællingen på valgstedet i Aabybro faldt det hele på plads, og Ib Nellemann var plads i byrådssalen var reddet.

- Der var nogen, som fandt 26 ekstra stemmer på mig. De var blevet lagt i en andens bunke, fortæller han.

Han er glad for at beholde sin plads i kommunalbestyrelsen, men samtidig ked af det på Asger Møller Madsen vegne.

Ib Nellemann er hermed klar til sin tredje periode som kommunalbestyrelsesmedlem.