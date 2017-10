Ikke noget at rafle om for Jammerbugt

FODBOLD: Jammerbugt FC måtte se sig slået af Ringkøbing i søndagens 2. divisionskamp, der endte 1-3 til de nordjyske gæster.

Det så ellers ud til at blive en lige kamp, da holdene kunne gå til pause på en kneben 0-1 føring til vestjyderne, men da anden halvleg blev fløjtet i gang mistede gæsterne pusten.

- Den først halve time af anden halvleg ligner mænd mod drenge, og der bliver vi kørt rundt, fortæller Jammerbugt FC’s cheftræner Bo Zinck.

Han kan ikke sige noget til, at modstanderen fik sejren med hjem. Efter hans mening leverede det nordjyske hold en indsats, der ikke var godkendt, i en tredjedel af kampen.

- I den halve time går alt galt. Vi tabte vores dueller, vi ramte ikke hinanden, vi hang ikke sammen, der var mange ting, der gik galt, og vi kan ikke sige noget til, at vi taber. På baggrund af den første halvdel af anden halvleg, så var der bare ikke noget at rafle om, siger han.

Holdet stemplede dog ind igen et kvarter før tid, og efter en scoring fra Michael Stokbro i sidste øjeblik ender kampen som tidligere nævnt med et 1-3 nederlag, og en lang køretur hjem for det nordjyske 2. divisionshold.