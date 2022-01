Ild i el-installation udviklede fæl røg: To kørt på sygehus

NØRHALNE:To yngre mennesker, der bor i en villa på Gustav Zimmersvej i Nørhalne, måtte tirsdag formiddag køres på Aalborg Universitetshospital med ambulancer.

De skulle til et tjek for røgforgiftning.

Branden blev anmeldt klokken 9.30.

Forud for turen på hospitalet var gået en kortslutning i en el-installation i villaen, der opvarmes af elektricitet.

- Kortslutningen var årsag til en ganske lille brand. Men det udviklede en fæl røg. Husets to unge beboere har forsøgt at gøre noget ved den lille brand, og derved har de fået noget røg. De blev tilset af en læge på stedet, men da man ikke ved om røgen er farlig, så valgte lægen at få dem kørt til hospitalet til et tjek, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Jørgen W. Pedersen.

Beredskabet var rykket med et fuldt slukningstog, men der blev ifølge indsatslederen ikke brugt mange liter vand - om nogen overhovedet - på at få slukket ilden, og beredskabet kunne overlade huset til skadesservice efter under en times tilstedeværelse på brandstedet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen oplyser, at man har haft kontakt til ejeren af villaen, som oplyser, at der var gået ild i bagbeklædningen på et skab, muligvis et elskab.