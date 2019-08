Indbrud hos tandlæger: Tyve går målrettet efter tandlægeudstyr

VENDSYSSEL: Noget kunne tyde på, at tandlægeudstyr er i høj kurs på det sorte marked i øjeblikket.

I hvert fald har to tandlægeklinikker i Vendsyssel haft indbrud inden for få dage, og begge gange er der blevet stjålet udstyr til at lave tænder med.

Første indbrud skete mandag i Brovst Tandpleje, hvor ukendte gerningsmænd brød ind via en terrassedør og stjal en fræser og en porcelænsovn.

Det oplyser politikommissær Lene Madsen, Nordjyllands Politi.

Torsdag aften omkring klokken 21.40 gik det så ud over en tandlægeklinik på Grundtvigsvej i Hjallerup, hvor indbrudstyve er gået målrettet efter en tandscanner, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.