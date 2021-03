Indbrud i Imerco: Vidne opdagede maskerede mænd

AABYBRO:To mænd, godt formummet bag elefanthuer, stod formentlig bag et indbrud i Imerco, Aabybro Centret, natten til lørdag.

Et vidne kontaktede klokken 02.10 Nordjyllands Politi og beskrev, hvordan han havde set de maskerede mænd stå bag forretningen.

Vagtchef Torben Larsen bekræfter indbruddet og fortæller, at de to maskerede gerningsmænd kom ind i butikken ved at knuse en rude.

- De har stjålet Kaj Bojesen-figurer fra en glasmontre i forretningen, siger vagtchefen.

Nordjyllands Polii har ingen anholdte i sagen, som nu skal efterforskes nærmere.

Vindnet fortæller til NORDJYSKE, at mændene kørte i en BMW personbil