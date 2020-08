Indbrudstyve nappet efter biljagt i Pandrup

PANDRUP:Tre yngre mænd blev ved godt 03-tiden natten til søndag anholdt efter en kort biljagt nær Pandrup.

- De tre forsøgte at stikke af i en personbil, efter at de var blevet opdaget i gang med at begå indbrud i en virksomhed på Industrivej i Pandrup, oplyser vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

En patrulje satte efter de flygtende, og efter en kort politijagt blev de tre unge mænd - to 27-årige og en 19-årig mand - anholdt og sigtet for indbrudsforsøget.

De bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg klokken 16 søndag eftermiddag..