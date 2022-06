Indhegning og retorik i høringssvar deler vandene

TRANUM:Det vækker forundring hos gruppeformand Diane Aarestrup (S), at DF og V kalder et høringssvar officielt på trods af, at hverken SF og S eller andre er medunderskrivere på det.

Planerne om den 2700 hektar naturnationalpark i Tranum Klitplantage er i øjeblikket i offentlig høring frem til 7. juli. Og under overskriften "Nej til Nationalpark Tranum" blev der i forrige uge udarbejdet et officielt høringssvar fra Jammerbugt Kommune.

I dette skriver V og DF i Jammerbugt Kommune, at "Derfor er dette officielle høringssvar fra Jammerbugt Kommune negativt". Vi ønsker ikke en Naturnationalpark Tranum på de beskrevne vilkår".

- Det kommer bag på mig, at V og DF`s høringssvar blev offentliggjort, inden vi mødtes for at drøfte muligheden for et fælles høringssvar. Det er ikke hele Jammerbugt, der siger nej til Naturnationalpark, siger gruppeformand for S, Diane Aarestrup.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) oplyser, at sagen har været drøftet, men at han har forståelse for Diane Aarestrups forundring.

- Vi har drøftet et høringssvar på flere temamøder og så sent som torsdag morgen. Her blev vi dog enige om, at vi havde hver vores holdning, siger borgmesteren.

V og DF valgte imidlertid at offentliggøre et høringssvar, som de betegner som officielt.

- Vi formoder, at der er flertal bag vores høringssvar, når kommunalbestyrelsen den 22. juni skal drøfte indholdet af det høringssvar, der skal sendes til Miljøministeriet, siger borgmesteren og tilføjer, at her bliver der også taget stilling til høringssvaret fra S og SF og eventuelle andre, der måtte komme.

Der er en række punkter, som den socialdemokratiske gruppe og SF i Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune og de to partiers lokale foreningsbestyrelser kan tilslutte sig i høringssvaret fra DF og V. Alligevel er nogle kameler, som de, ifølge Diane Aarestrup, ikke umiddelbart ønsker at sluge.

- Vi bryder os ikke om retorikken i høringssvaret. I tidernes morgen har kommunalbestyrelsen sagt bredt ja til projektet, og derfor undrer det mig, at DF og V nu sender et høringssvar, hvor de siger nej. Desuden kalder DF og V "hegningen rigid", men der skal være hegning for at sætte store dyr ud. I dag er der samme hegning inde i området, som i fremtiden vil indramme naturnationalparken, siger Diane Aarestrup.

Venlig, men bestemt tone

Mogens Christen Gade kan ikke genkende billedet af, at retorikken i høringssvaret er skarp.

- Jeg synes, at tonen er venlig men bestemt. Det er ikke fordi, at vi ikke ønsker naturnationalparken, og vi har haft en god dialog med de lokale folk, men vi er skuffede over, at ministeren ikke har ønsket en dialog med os. Nu er det ved at være sidste udkald for at få lokal indflydelse, og derfor sætter vi høringssvaret lidt skarpt op, så de folkevalgte politikere og ministeren forstår det, siger Mogens Christen Gade, der heller ikke mener, at det er forkert at kalde indhegningen rigid.

- Der er ikke noget krav om hegning i loven om Naturnationalparker. Derfor mener vi, at skal der være hegn, skal det være omkring de græsningsarealer, som umiddelbart allerede er til rådighed og ikke omkring hele Naturnationalparken, siger han.

- Herudover er det jo vigtigt, at der bliver fri tilgængelighed, og at det sikres, at den tidligere dyrvelfærdslov kommer til at gælde.