Ingen brød: Bageri må lukke ned indtil 4. december

BLOKHUS:- Puhha. Det er hårdt, lyder det - i telefonen - fra Anna Kristensen i Blokhus Bageri og Café.

Vintermånederne er altid stille, men så plejer man i butikken at kunne se frem til weekenden, hvor folk kommer i deres sommerhuse, der er gæster på hotellerne og i ferielejlighederne, og mange endagsturister lægger vejen omkring den populære badeby.

Det er med til at holde omsætningen i bageriet oppe, også i vintermånederne.

Men nu er den normale novemberomsætning på skønsmæssigt 5.500 kr om dagen droppet til 6-700 kr.

Og det er umuligt at køre videre. De to ansatte er sendt hjem, og Anna Kristensen må selv tage ufrivillig ferie, så hun i samråd med sin revisor kan søge om lønkompensation i perioden med nedlukning af de syv nordjyske kommuner.

- At vi har caféen plejer at hjælpe os igennem i vinterhalvåret - men der er jo lukket ned. Så der er ingen anden udvej end at lukke butikken helt, sukker Anna Kristensen.

- Vi kan ikke gå tre personer her i butikken med den omsætning.

Hun har haft bageriet på Aalborgvej i 32 år. Og det er med blandede følelser, hun nu drejer nøglen om, selvom det kun er midlertidigt.

- Jeg tænker på alle de her store omkostninger for hele samfundet. Jeg håber bare, at vi kan bidrage en lille smule til, at vi alle sammen kan komme godt igennem det, siger Anna Kristensen.

- Hvis det er det her, der skal til, så må vi bare bide tænderne sammen og hjælpe hinanden med at komme godt ud på den anden side.