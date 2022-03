Jagtforening samler ind til det ukrainske civilforsvar

AABYBRO:Tidligere forlød det fra Røde Kors, at der ikke var brug for at blive sendt mere tøj af sted mod Ukraine, men jagt og arbejdstøj er der fortsat brug for nogle steder. Mange ukrainske mænd er nemlig blevet indkaldt til det ukrainske civilforsvar, hvor mange af dem må arbejde i deres civile tøj.

- Det er et medlem af foreningen, Jesper Sommer, som kom med forslaget, fordi han har nogle forretningsforbindelser i Ukraine og Polen, som har spurgt, om han kunne hjælpe med at skaffe noget varmt og praktisk tøj. Der kan vi som jægere hjælpe med at donere jagttøj og udstyr, vi selv har til overs, fortæller Henning Kiil, som er formand for Aaby Sogns Jagtforening.

- Vi håber på, at vi får mere ind, end vi kan gabe over, siger formand for Aaby Sogns Jagtforening, Henning Kiil. Foto: Martin Damgård.

Foreningen har fået stillet et industrilokale på Industrivej 5 i Aabybro til rådighed, hvor medlemmer af foreningen vil tage imod donationer og pakke dem, så de er klar til at blive sendt af sted mod Ukraine.

- En gang om ugen modtager Jespers virksomhed varer fra Polen, som kommer i en lastvogn, der kører tom retur til Polen, så han fik ideen, at den jo kunne have nogle ting med tilbage, forklarer Henning Kiil, der håber, at indsamlingen bliver en succes.

- Vi håber på, at vi får mere ind, end vi kan gabe over, og hvis det er tilfældet, så er vi klar til at pakke fredag ugen efter også.

I arbejdet med indsamlingen har foreningen lagt meget vægt på, at donationerne skal gå til civile ukrainere.

- Det er vigtigt for os, at det ikke er de væbnede styrker, som modtager denne støtte, men i stedet de folk, der hjælper med andre ting i Ukraine, siger Henning Kiil.

Indsamlingen foregår tirsdag 15. marts og onsdag 16. marts fra klokken 16:00-21:00, samt torsdag 17. marts fra 16:00-19:00. Foreningens ukrainske kontakter har oplyst, at de især mangler: Bukser, jakker, huer, handsker, rygsække, soveposer, støvler og kikkerter.