Jamen altså - det gik da helt galt for nordmanden

HUNE:Man skulle ikke tro, at snefyldte og glatte veje kan komme bag på norske buschauffører.

Men det kan de. Åbenbart.

I hvert fald står en norsk bus fra selskabet Tonstad Taxi netop nu helt på tværs og spærrer trafikken på Hunetorpvej syd for Hune.

Bussen fra Tonstad, der er en lille by med 800 indbyggere by ca. 150 km nordvest for Kristiansand, er i Danmark med en flok orienteringsløbere, der deltager i det årlige o-stævne Nordjysk 2-dages, som hvert år samler o-løbere i tusindvis fra primært Tyskland og de skandinaviske lande.

Bussen sad uhjælpeligt fast og skal bruge hjælp for at komme fri. Og hjælpen er på vej, forsikrer indehaveren af det norske busselskab. Foto: Martin Damgård

Stævnepladsen for det store løbetræf ligger ved shelterpladsen i Blokhus Klitplantage, hvor der senere fredag også er løbsstart med den såkaldte natprolog. Det var i forbindelse med, at de norske løbere skulle afleveres på stævnepladsen, at det gik galt for buschaufføren.

Under en manøvre med at vende bussen på Hunetorpvej kom bussen så langt ud i rabatten og ramte et hul, der var skjult af de seneste dages store snemængder. Det fik bussen til at sidde uhjælpeligt fast og spærre for trafikken.

- Hjælpen er på vej. Den kommer om et øjeblik, forsikrer Kim Helge Tjomlid, indehaver af Tonstad Taxi.