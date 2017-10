Jammerbugt er i oprykningsspillet

FODBOLD: Med en sejr på 3-2 over Odder sikrede Jammerbugt FC sig lørdag en plads i forårets oprykningsspil. Dermed har hjemvendte Bo Zinck vendt skuden, efter klubben to sæsoner i streg har deltaget i 2. divisions nedrykningsspil. Det er altså første gang, at klubben deltager i oprykningsspillet.

- Det er helt fantastisk. Kæmpe cadeau til alle omkring holdet. Det bliver fedt, og det skal vi glæde os til. Men nu skal vi lige have afrundet grundspillet først, siger Bo Zinck efter sejren.

Præstationen er endda med to kampe i baghånden.

- Det havde jeg ikke forventet. Jeg havde regnet med, vi ville kæmpe om en tredje- eller fjerdeplads. Så det er over alle forventninger, siger en glad Jammerbugt-træner.

Jammerbugt FC vandt på mål af Christian Rye, Søren Pedersen og Christopher Denius.