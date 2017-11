Jammerbugt er konstitueret

JAMMERBUGT: - Forhandlingerne er gået godt, og de var hurtige, siger borgmester Mogens Gade og forklarer, at han og resten af Venstre har været i tæt dialog med de andre folkevalgte medlemmer, siden kommunalvalget blev afsluttet natten til onsdag.

- Der er en god stemning. Alle er glade for, at vi kan markere os samlet i forhold til borgerne og de ansatte. Og selvfølgelig markere over for de, der vil samarbejde med Jammerbugt Kommune, at der ligesom i de seneste perioder, er et bredt samarbejde.

- Det giver en økonomiske og politiske stabilitet, siger borgmesteren.

Aftalerne

Herunder er samlet nogle af nøglepunkterne i konstitutionsaftalen:

- Fortsættelse af projekt Liv i By og Skole og den nuværende skolestruktur de næste fire år - herunder en større prioritering af landdistriktsudviklingen.

- For dagpasningen sikres en højere normering, og målet er at komme op på landsgennemsnittet.

- På ældreområdet skal der etableres mulighed for madfremstilling på de enkelte plejecentre, og målet er max. otte ugers ventetid for alle, der er visiteret til plejehjem.

- Borgerinddragelsen skal gentænkes.

- I øvrigt holdes skatten i ro.