Jammerbugt sluttede med uafgjort

FODBOLD: Et rigtigt godt efterår i 2. division for Jammerbugt FC sluttede lørdag med et enkelt point mod bundholdet IF Lyseng. Men cheftræner Bo Zinck og kompagni kan helt sikkert leve med 1-1-resultatet af hjemmekampen, for førstepladsen i pulje 3 var allerede i hus inden opgøret.

181 tilskuere så lørdag Christopher Denius bringe Jammerbugt FC foran 1-0 allerede efter ni minutter, men gæsterne slog tilbage ved Christian Andersen bare syv minutter senere, og derved blev det.

Jammerbugt FC havde ellers chancer nok og tillod sig at brænde hele to straffespark efterfølgende. I første halvleg var Michael Byskov synderen, mens det i anden halvleg var Viktor Ahlmanns tur til at kikse fra de 11 meter

Jammerbugt FC slutter fire point foran de nærmeste forfølgere fra FC Sydvest og kan se frem til at spille om oprykning til 1. division i foråret. Her tager de dog kun de point med sig, de har fået mod de øvrige tre hold fra toppen. Det betyder, at Jammerbugt fra første spillerunde i foråret har seks point op til en oprykningsplads til NordicBet Ligaen.