Jammerbugt FC henter ny angriber i AaB

FODBOLD: Efterårets sidste kamp er afviklet, og til foråret venter nye udfordringer i oprykningsspillet. Og tiden bliver ikke spildt i Jammerbugt FC.

Første forstærkning er således allerede på plads. Jammerbugt FC og Morten Uglebjerg Thomsen har indgået et samarbejde for den kommende sæson.

Morten U. Thomsen har de seneste sæsoner scoret mål på samlebånd i Danmarksserien for AaB. Nu er den 26-årige angriber hentet ind i Jammerbugt FC til at gøre netop dette.

- Jeg har fulgt Morten i mange år, og nu var timingen rigtig i forhold til at indgå et samarbejde. Morten har scoret rigtig mange mål og har været topscorer for AaB i Danmarksserien gennem de seneste sæsoner. Han er fysisk stærk, har masser af power, tager nogle gode dybe løb og så er han en boksspiller med målnæse. Morten kommer til at øge konkurrencen på de offensive pladser betydeligt, og jeg ser meget frem til at få Morten ombord, siger cheftræner Bo Zinck i en pressemeddelelse.

Også angriberen selv er tilfreds:

- Egentlig har jeg længe gået og spekuleret over, hvad jeg ville med mit fodbold. Jeg er nået en alder, hvor det er ved at være nu, hvis jeg skal teste mig selv på et højere niveau, så da jeg fik muligheden for at komme til Jammerbugt FC, var jeg ikke i tvivl, forklarer Morten Thomsen, der kender flere af sine nye holdkammerater fra en fælles fortid i AaB.

Mål har Morten Thomsen været god for i de seneste mange sæsoner, hvor han i 93 kampe på AaB DS mandskabet har banket hele 61 bolde i kassen.

Inden tiden i AaB har Morten Thomsen også repræsenteret Tranum GF og Løgstør.