Jammerbugt fik uafgjort i dramatisk topkamp

PANDRUP: Jammerbugt overvintrer på 3. pladsen efter de spillede 1-1 mod Brabrand i efterårssæsonens sidste kamp i 2. division.

Det lykkedes Jammerbugt at komme foran på en scoring på direkte frispark af Nikolaj Lyngø efter 35 minutter.

10 minutter inde i 2. halvleg fik Malthe Boesen fra Brabrand dog reduceret, men bare fem minutter senere blev selvsamme spiller vist ud.

Jammerbugt formåede ikke at udnytte overtallet, og det hele endte i en meget dramatisk affære, hvor der blev uddelt flere gule kort og et rødt kort til Jammerbugts Lasse Steffensen.

Kampfakta Mål: 1-0 Nikolaj Lyngø (35. minut), 1-1 Malthe Boesen (55. minut) Udvisninger: Malthe Boesen, Brabrand (59. minut), Lasse Steffensen, Jammerbugt (90. minut)

Cheftræner for Jammerbugt Bo Zinck var, trods overtalssituationen, ganske tilfreds med at få et enkelt point mod Brabrand.

– Det udviklede sig til en dramatisk og hårdt spillet kamp, og jeg synes egentlig begge hold havde fortjent et point i dag. Der var for mange ting, der kunne have været diskuteret efterfølgende, til at man kan snakke om, om et af holdene havde fortjent sejren, siger han.

AaB-lejesvenden Nikolaj Lyngø stod for scoringen til 1-0. Foto: Lars Pauli

Resultatet betyder, at Jammerbugt ligger tre point fra Kolding på førstepladsen. Bo Zinck er mere end tilfreds at tilbringe vinterpausen i den situation.

– Jeg synes satme, det er stærkt gået af drengene. Det har været et fantastisk 2018, og det kan vi være meget stolte af. Jeg synes, det er stort, at vi er udfordrere til at rykke i 1. division, siger Bo Zinck.