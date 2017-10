Jammerbugt forlænger med Hyltoft

FODBOLD: Denne sommer hentede Jammerbugt FC midtbanespilleren Zander Hyltoft hos Vejgaard Boldspilklub, og den aftale har ingen af parterne fortrudt.

Således har Jammerbugt fredag offentliggjort, at man har forlænget aftalen med den energiske midtbanespiller, så den nu løber frem til udgangen af 2019.

- Zander har gjort det godt allerede nu og vi har store forventninger til ham i fremtiden. Han er den type spiller og personlighed, som vi gerne vil, og vi tror på, at han matcher vores værdier. Han vil det rigtig gerne og fylder godt på den centrale midtbane, og han kommer til at være en vigtig del af det, vi bygger på fremadrettet. Sammen med mange andre selvfølgelig, siger træner Bo Zinck.

- Jeg ved dog stadigvæk, at jeg har rigtig meget at lære endnu, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg vil komme godt efter det - især i disse omgivelser jeg befinder mig i nu. Heldigvis kan jeg mærke, at jeg lærer noget hver gang og derfor er skønt, at dette kun er i begyndelsen af processen, siger Zander Hyltoft.