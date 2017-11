Jammerbugt forlænger med Winther

FODBOLD: Vinteren er på vej, og dermed er det også sæson for forlængelser og opsigelser af aftaler, inden januar som sædvanlig byder på endnu en måned med åbent transfervindue.

Og i Jammerbugt FC er det blevet til en forlængelse med forsvarsspilleren Ruben Winther, der tager endnu en sæson hos de blåblusede.

Ruben Winther kom til Jammerbugt FC fra Vendsyssel FF i starten af 2017 og har siden etableret sig som en fast del af startelleveren.

- Ruben har gjort det godt i hele 2017. Han er ung og talentfuld, og så kan han dække flere pladser. Samtidig har Ruben et godt blik for spillet, ligesom han er en god fyr både på og uden for banen. Derfor er jeg utrolig glad for, at Ruben er med os i det nye år også, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi bliver endnu bedre sammen, fortæller træner Bo Zinck

- Min første sæson i Jammerbugt FC har været rigtig god. Jeg kom fra Vendsyssel FF, hvor jeg stort set ikke havde spillet og havde egentlig lidt mistet lysten til fodbold. Men i takt med jeg har spillet meget, og at vi har lavet en masse gode resultater, er motivationen virkelig kommet tilbage. Vi har fået skabt en vinderkultur, hvor alle byder sig til for spilletiden, siger Ruben Winther.