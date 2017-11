Jammerbugt går efter historisk sejr

JETSMARK: De frister en tilværelse i 2. division, mens modstanderne huserer to rækker højere oppe i superligaen.

Jammerbugt FC er i dén grad underdog i tirsdagens 1/8-finale i DBU Pokalen ude mod SønderjyskE.

Cheftræner Bo Zinck er dog optimist efter et flot efterår, hvor hans tropper vandt 2. division gruppe 3 og dermed skal spille om oprykning i foråret.

- Vi har en sund selvtillid, og vi har været meget stærke på vores dødbolde. Her tror jeg, vi kan true dem. Jeg gider i hvert fald ikke den der snak om, at vi skal have en oplevelse. Nej, vi skal gå efter sejren og en kvartfinale i DBU Pokalen. Hvis det lykkes, vil det være historisk, for vi har aldrig før slået et superligahold på udebane, siger træneren, der er helt på det rene med, at hjemmeholdet er storfavorit.

- De har et stærkt hold og en bred trup, men jeg forventer da, at de roterer en del mod os. Og hvis alle mand rammer deres topniveau, og vi tilsmiles af en smule held, så kan det måske lade sig gøre, siger Bo Zinck.