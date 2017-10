Jammerbugt håber på kunstbane

FODBOLD: Det var en streg i regningen for Jammerbugt FC, at pokalkampen mod SønderjyskE måtte udsættes, fordi banen i Pandrup stod under vand.

Og uanset hvad, så lader det ikke til, at den bane kommer til at lægge græs til pokalkampen.

- Som det ser ud lige nu, så spiller vi kampen 28. november, men vi er endnu ikke helt sikre på, hvor den skal afvikles, siger bestyrelsesformand Bøje Lundtoft.

- Vi tror ikke på, at det er muligt at afvikle kampen på stadion, og derfor arbejder vi lige nu på at få godkendt vores kunstgræsbane som kampbane til kampen, siger bestyrelsesformanden.

- Alternativet er så, at vi flytter kampen til Haderslev. Det vil vi selvfølgelig være kede af, for for et hold som vores er målet med pokalturneringen at få en kassekamp, men er vi nødt til at spille kampen klokken 12.00 om formiddagen, så kommer der jo ikke mange tilskuere alligevel. Så må vi fragte fans derned i busser, siger han.

Jammerbugt mangler blot en kamp i 2. division i efteråret, og derfor skal spillerne holdes i gang frem mod pokalkampen.