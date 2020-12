Jammerbugt har Nordjyllands højeste smittetal, men ingen vacciner: - Det virker ikke særlig fornuftig

JAMMERBUGT:De seneste syv dage er 151 personer testet positiv for covid-19 i Jammerbugt Kommune. Det giver en såkaldt incidens på 394, og Jammerbugt er derfor den nordjyske kommune med den klart mest udbredte smitte i befolkningen.

- Det er en helt speciel situation, og den er ikke blevet mindre her omkring julen, i hvert fald ikke i Jammerbugt Kommune, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Men selvom vaccinationerne er begyndt på flere af landets sygehuse og plejehjem, så har Jammerbugt Kommune ikke fået en eneste vaccine endnu, til trods for de høje smittetal.

Det skyldes, at de første vacciner bliver fordelt efter, hvordan smitten var 10. december, og det undrer borgmesteren.

- Det virker ikke særlig fornuftigt. Jeg tror, man skulle have ventet med at fortælle, hvem der skulle have vaccinerne, indtil man havde fået dem. Derfra skulle man så gøre, som man har gjort, nemlig at sige, det var de steder med høje smittetal, som skulle have dem.

Borgmesteren regner med, at alle kommunens plejehjemsbeboere er vaccineret indenfor en til to uger i det nye år. Kritikken går derfor på måden man har fordel de første vacciner blandt kommunerne.

- Man er nødt til at prioritere de vacciner, der er, hvor de skulle gøre mest gavn, og det må man sige er de steder med et højt smittetryk. Men et højt smittetryk d. 10. december er ikke de samme, som et højt smittetryk d. 27. december, hvor de blev frigivet.

Bestemt på nationalt plan

I krisestaben, hvor kommunernes sundhedsdirektører og regionen sidder, har Jammerbugt Kommune derfor forsøgt at påvirke fordelingen af vacciner, forklarer borgmesteren.

- Man har på landsplan besluttet, at det var sådan, det var, og det har vi så forsøgt at få rokket lidt ved, fordi vores smittetal er så høje. Det er så ikke lykkedes, konstaterer borgmesteren.

Regionen har nemlig fordelt vaccinerne efter anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen. Det er dem, der har fastsat 10. december som skæringsdagen for fordelingen af vacciner.

Kan det have noget at gøre med, at vaccinerne skal transporteres ud til kommunerne, og man så skal have den infrastruktur på plads?

- Man skulle ikke have dem ud til kommunerne, men til regionerne. Man har bestilt dem til regionerne. Så har man derfra fordelt dem ud til de kommuner, der nu er prioriteret. Så det har ikke noget med det at gøre. Det har det ikke, siger borgmesteren.

NORDJYSKE har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor man har valgt 10. december som skæringsdato, og hvorvidt det giver mening at fastholde datoen i det videre forløb omkring fordelingen af vacciner. Sundhedsstyrelsen har dog ikke haft mulighed for at vende tilbage med et svar tirsdag.

