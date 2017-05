Jammerbugt i helstøbt indsats

Lars Justesen kunne glæde sig over en meget god indsats på hjemmebane. Arkivfoto: Henrik Bo

JETSMARK: Jammerbugt FC spillede sæsonens bedste kamp, da Hellerup blev besejret stensikkert på stadion i Jetsmark lørdag, og holdet er nu helt oppe på femtepladsen i kvalifikationsspillet. 3-0 blev slutresultatet mod Hellerup IK

- Det var en virkelig helstøbt indsats, hvor vi leverede varen i begge halvleg. Og faktisk havde et mere rimeligt resultat måske været 6-1. Vi får en fremragende start med et hurtigt mål efter en indøvet detalje, og så bliver vi ved med at spille fodbold i resten af kampen, siger træner Lars Justesen.

- Vi er det tredjebedste hold i rækken her i foråret, og de øvrige resultater flaskede sig også. Og nu har vi chancen for at trække yderligere fra i de kommende kampe, siger han