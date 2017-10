Jammerbugt kæmpede sig til tops

FODBOLD: Jammerbugt FC steg til tops efter lørdagens topkamp i 2. divisions pulje 3, hvor Kjellerup IF blev besejret med cifrene 3-0.

Der var lagt op til et mudret opgør, da puljens to tophold mødtes på en regnvåd bane på Sparekassen Vendsyssel Arena. Hjemmeholdet dominerede i høj grad gennem første halvleg og havde flere store chancer. Men det var først umiddelbart før pausen, at forløsningen kom for Jammerbugt FC.

I 43. minut bragte Anders Rosengren hjemmeholdet i front. Han styrede et hovedstød ind bag Kjellerups Benjamin Schubert.

Efter pausen tog regnen til, og det påvirkede banen og spillet. Kjellerup kom hurtigt frem til et par små chancer, men begge hold havde svært ved at blive helt farlige på den våde bane. Det var også banen, der blev indflydelsesrig, da Benjamin Schubert gik ud i en duel med Viktor Ahlmann i det 66. minut. Her gled målmanden, hvorefter Jammerbugt-angriberen kunne placere bolden i et tomt mål.

Mod kampens afslutning fik hjemmeholdet flere store chancer. Det kulminerede kort før tid, da Christian Rye sparkede på mål fra kanten af feltet og bragte hjemmeholdet foran til slutresultatet på 3-0.

Sejren bringer Jammerbugt FC til tops i 2. divisions pulje 3. De overhaler dagens modstandere fra Kjellerup IF, som de er á point med. Men vendelboerne har en bedre målforskel.