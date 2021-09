Jammerbugt Kommune klar med nyt budget: Disse områder prioriteres

JAMMERBUGT:Fredag har kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025.

- Efter halvandet år med COVID-19 er udsigterne for virksomheder og lønmodtagere nu meget lysere og Jammerbugt Kommunes økonomi er samtidig blevet mere robust. Derfor har det været muligt at prioritere flere penge til velfærd og udvikling af kommunen, fortæller borgmester Mogens Christen Gade (V). Det skriver Jammerbugt kommune i en pressemeddelelse.

Et af de områder, der afsættes flere penge til er på det specialiserede børne- og voksenområde.

Udviklingen er fortsat præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov. Med budgetaftalen for 2022 er der afsat yderligere 20 mio. kr. for at sikre niveauet og kapaciteten på området.

Desuden sætter kommunen flere penge af til seniorområdet for at skabe en bedre omsorg og pleje og for at sikre klippekortsordningen i sin nuværende form, så de svageste borgere får mulighed for yderligere aktiviteter efter eget valg. Der er blandt andet afsat midler til bedre bemanding, opnormering i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Samtidig er der afsat yderligere 2,35 mio. kr. til at styrke normeringen i folkeskolernes indskoling samt 0,4 mio. kr. til opnormering på SFO-området. Endelig er der prioriteret 50.000 kr. til handicapidræt.

Udvikling i by og på land

Med budgetaftalen ønsker kommunen fortsat at investere i udvikling af kommunen.

- Forligspartierne har med næste års budget ønsket at understøtte udviklingen i hele Jammerbugt Kommune, så kommunen fortsat kan være et godt sted at bo og leve og en attraktiv kommune for virksomheder at etablere sig i, siger borgmester Mogens Christen Gade (V).

Eksempler på udvikling af kommunen - Der skal arbejdes med Masterplaner/midtbyplaner i Pandrup, Fjerritslev, Kaas og Nørhalne med henblik på at udvikle byområderne. - Der er sat penge af til udviklingsplaner for ”Nordriget” - Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum, Vester Hjermitslev samt Kaas/Moseby og Nørhalne. - Der er afsat midler til, at der kan udarbejdes nye lokalplaner, så sommerhusområderne kan udvikles. - Der afsættes 1,5 mio. kr. til lyskryds og buslomme i Hune med henblik på at sikre en bedre trafikafvikling - Yderligere 4 mio. kr. til Foreningshuset i Aabybro, så Jammerbugt Kommune i alt bidrager med 8 mio. kr. til projektet. - Et tilskud på 1,3 mio. kr. til fornyelse af den nedslidte kunstgræsbane i Fjerritslev - Nyt lysanlæg til fodboldbanerne i Tranum (0,3 mio. kr.) - Bevilling til Han Herred Havbåde er forlænget med 0,5 mio. kr. om året - Forskønnelse af området omkring Elmevej i Brovst (0,5 mio. kr.) - Ændring af indsejlingen til Attrup Havn, så den matcher ønsker og behov for de sejlende turister (0,5 mio. kr.) - Finansiering til gennemførelse af etape 2 af bymidteplanen for Aabybro. - Initiativer til at fremme etableringen af el-ladestandere i kommunen. VIS MERE

Budgettet godkendes endeligt ved kommunalbestyrelsens 2. behandling 14. oktober 2021.